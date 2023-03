¿Dónde tiene la cabeza? Ricardo Márquez agredió a empleado del Unión Magdalena

Ricardo Márquez ha protagonizado instantes violentos que han llamado poderosamente la atención, quedando expuesto entre la opinión pública y la fuerte crítica de los medios a nivel nacional.

El apodado como ‘Caballo’ justamente venía de ser expulsado en la derrota de Unión Magdalena por 2-1 ante Alianza Petrolera, esto por provocar a la afición y lanzarle gestos muy inapropiados. Aquella ha sido la primera vez en la que Márquez sale expuesto por su difícil temperamento.

Ahora resulta que, en pleno entrenamiento con el ‘Ciclón Bananero’, el delantero se despachó contra uno de los empleados de la institución. A través de El Heraldo, se publicaron todos los detalles.

¿A quién agredió?

Según el portal, el ‘Caballo’ agredió verbal y físicamente contra Kevin Racedo, quien ejerce como jefe de prensa del Unión Magdalena. Todo porque iba ejerciendo su trabajo, no más.

“Joda, este man sí habla m*erda”, fue el primer puyazo de Márquez al comunicador de la institución, quien posteriormente se decidió a reclamarle por su falta de respeto. “Yo contigo no me meto y tampoco me doy juegos. Cógela suave”, había dicho.

Sin embargo, el atacante le contestó a Racero que “no quería verlo” allí. Esto no pasó a mayores, hasta que, inesperadamente, se buscó un tanque que almacenaba el agua y se lo lanzó a la cabeza del comunicador. Es más, agarró una de las varillas para pegarle.

Según El Heraldo, el primero que se percató de la situación fue el arquero Carlos Bejarano, el golero del equipo, quien se fue de inmediato a retenerlo y tirarlo al suelo. Una situación muy vergonzosa que involucró al polémico atacante.

¿Cuándo juega el Unión Magdalena?

Por ahora, el ‘Ciclón’ que anda en zona de descenso, se medirá ante el Junior de Barranquilla en el distinguido ‘Clásico Samario’.

Dicho cotejo se jugará el próximo domingo 26 de marzo a partir de las 3:15 p.m. (hora local) en el Estadio Sierra Nevada.