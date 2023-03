“Este si es bobo”: ‘Pibe’ Valderrama explotó contra ‘Juanfer’ por discutida decisión

La Selección Colombia se alista para los dos duelos amistosos que tendrá en territorio asiático durante estas dos fechas FIFA. Los dirigidos por Néstor Lorenzo esperan tener actuaciones importantes que los pongan a picar en punta para las Eliminatorias al Mundial de 2026.

El seleccionador argentino dio una mala noticia en la previa del duelo ante los coreanos y es que Juan Fernando Quintero, pese a que no tiene una lesión, “aún acusa dolor”. Esto, por supuesto, generó muchas relaciones en el entorno de ‘La Tricolor’ y una de ellas fue la de Carlos Alberto ‘El Pibe’ Valderrama.

Vea acá: “Déjense de joder”, Carlos Antonio Vélez estalló contra Juan Fernando Quintero

El volante creativo se perdió el más reciente entrenamiento del seleccionado colombiano por una molestia en su pantorrilla y en su tibia, algo que venía padeciendo desde el Junior de Barranquilla.

Vea también: ¿Cuánto vale la camiseta de la Selección Colombia inspirada en Caño Cristales?

En el programa ‘Primer Toque’ del canal Win Sports, estuvo como invitado el ‘Pibe’ Valderrama, quien habló sobre la actualidad del equipo de Lorenzo y el caso de Quintero. El histórico ‘10′ de ‘La Tricolor’ criticó de manera tajante el viaje realizado por ‘Quinterito’ para sumarse a la Selección, sabiendo que estaba lesionado.

Por ahí vi que no puede jugar mañana porque está lesionado, este ‘pelao’ si es bobo. Estamos arrancando un nuevo proceso, buscando lo mejor que tenemos y entonces va lesionado para no jugar, eso no lo entiendo.

Si quiere ser bobo, es bobo, no puede dar la papaya que está dando ahora por no jugar mañana. Si no juego porque estoy lesionado.

— Carlos 'Pibe' Valderrama