Ningún acuerdo con Juventus: Néstor Lorenzo sí habría ‘borrado’ a Cuadrado de la selección Colombia

Según una versión de la prensa, Néstor Lorenzo no quiso convocar a Juan Guillermo Cuadrado para los partidos de la selección Colombia contra Corea del Sur y Japón. Todo indicaría que Cuadrado no entró en los planes del entrenador, algo muy diferente al supuesto acuerdo entre Juventus y ‘La Tricolor’ para su no convocatoria.

Le puede interesar: ¿Persigue a Colombia? Denuncian reventa de boletas para juego ante Corea del Sur

Desde que salió a la luz la convocatoria de la selección Colombia para los partidos amistosos contra Corea del Sur y Japón, una de las cosas que más llamó la atención fue la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado, quien no está lesionado y suma minutos con la Juventus. Como su ausencia dio tanto de qué hablar, desde diferentes sectores de la prensa aseguraron que él no fue convocado porque, por iniciativa propia y también de la Juventus, prefirió permanecer en Italia para continuar su puesta a punto.

La versión Antonio Casale sobre la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado.

El 21 de marzo de 2023, durante la transmisión del programa ‘F360′ del canal ESPN Colombia, Antonio Casale sorprendió a todos cuando aseguró que Juan Guillermo Cuadrado no entró en la convocatoria de la selección Colombia porque Néstor Lorenzo no quiso.

“Lo de Cuadrado es llamativo, de los veteranos es el que mejor está. No lo llamaron porque no quiso llamarlo”, Antonio Casale

inmediatamente, los demás integrantes del programa señalaron que Cuadrado no fue convocado por el supuesto acuerdo al que se llegó con el y con la Juventus. Ante la réplica, Casale reafirmó su versión e, incluso, contó detalles para justificarla.

“Con estos ojos que ha de comer la tierra cuando enfríe, vi un mensaje en el que Cuadrado dice que fue disposición del técnico. Lo vi escrito por él... Dejó la anotación ahí para que no les extrañe que Cuadrado ya...”, Antonio Casale

Para concluir, Antonio Casale explicó cómo vio dicho mensaje en el que Cuadrado habría revelado la verdadera razón de su ausencia en la selección Colombia.

“(Vi el mensaje) En el celular de alguien que me lo mostró. Yo me comprometí a no decir la fuente”, Antonio Casale

>>Más novedades de la selección Colombia en ComuTricolor<<