“Nos van a coger odio”: al ‘Bolillo’ Gómez le ‘sacó la piedra’ no ganar en su debut

El Junior de Barranquilla no pasó de un amargo empate 1-1 frente a Independiente Santa Fe. Los dirigidos por el ‘Bolillo’ Gómez, quien debutó como DT de los ‘Tiburones’, no pudieron destrabar un partido de alta complejidad ante unos ‘Cardenales’ que lucharon cada balón y hasta pudieron ganar el cotejo.

Lo cierto es que el empate no dejó contento a nadie, ni a la misma afición, que no tuvo más remedio que abuchear a los jugadores al terminarse el partido. Un panorama muy difícil se vive con un equipo que no logra salir del sótano liguero.

La amargura quedó entre los jugadores y el propio DT, que pese a ser nuevo en el cargo y está apenas conociendo a su plantel, quiso llevarse los tres puntos en el compromiso.

¿Qué dijo el ‘Bolillo’ Gómez?

A través de la conferencia de prensa, posterior al cotejo frente a Santa Fe, el timonel paisa admitió que se iba con “mucha piedra”, pues el acompañamiento del hincha fue masivo y el equipo no logró responder con la victoria. Eso sí, dejó saber que apenas está empezando y que le ‘va cogiendo el tiro’ al equipo conforme pasen los días.

“Muy berraco. Yo llevo tres entrenamientos y estoy buscando, encontrando y haciendo un análisis del equipo, pero sí me deja muy berraco no ganar este partido con esta hinchada. Muy aburrido. Hermano, ¿cómo así? Hay que ganar, pero no veo las suficientes armas o fuerzas mentalmente. Los muchachos pueden estar intranquilos, pierden seguridad y hay que buscarle la comba”. — Hernán Darío Gómez

Así mismo, exaltó a los más de 20 mil aficionados que llegaron al Metropolitano de Barranquilla, y dejó saber que puntualmente su bronca fue por no regalarles los tres puntos a ellos.

“Yo quería ganar hoy, ¿cierto? Un equipo de último y que venga el estadio como vino, es increíble, una hinchada espectacular. El fútbol es de amores y odios, y si seguimos así nos van a coger odio, pero estoy es pensando cómo salir y por dónde coger”. — Hernán Darío Gómez

El DT del ‘Tiburón’ dejó saber que se necesita poner fin a la crisis lo más pronto posible, dado que “se iría la hinchada y quedamos en la calle”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Junior?

Los dirigidos por el ‘Bolillo’ Gómez se medirán de visitantes ante América de Cali el próximo jueves 23 de marzo a las 8:10 p.m. (hora local) en el Estadio Pascual Guerrero.