Hinchas del Junior no aguantaron más y ‘madrearon’ fuerte a Fredy Hinestroza

El Junior de Barranquilla sacó un empate 1-1 en casa frente a Santa Fe. Una paridad que para los hinchas representó como si fuese una derrota por goleada, pues el equipo no mejora y hay vacíos futbolísticos inmensos. La preocupación es notoria y el equipo no logra salir del fondo de la tabla.

Es más, los aficionados ya no pueden aguantarse más lo que está pasando con el equipo, que al finalizar el partido decidieron abuchear a los jugadores y corearles “jugadores, la p*** de su madre”. Un ambiente muy tenso se vive en la capital atlanticense con el equipo.

Lea también: A ‘Bolillo’ ya le sacaron la piedra en Junior y agarró a madres a un jugador

¿Quién fue el más abucheado en el empate?

Resulta que Fredy Hinestroza, el extremo de los ‘Rojiblancos’, fue tal vez el más criticado de todo el plantel en la igualdad ante los capitalinos. Las malas entregas, pérdidas insólitas de balón y hasta tiros libres mal cobrados, fueron producto del enojo de todos los fanáticos, quienes piden una mejoría inmediata.

Puntualmente, los aficionados no le perdonaron esta jugada individual:

pic.twitter.com/ktpv0lrTI0 — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) March 19, 2023

En efecto, no le iban a perdonar el mal juego. Al acabarse el partido y cuando los jugadores se iban directo al camerino, una multitud explotó contra Hinestroza, quien fue silbado y abucheado fuertemente. Madrazos iban y venían para el jugador de 32 años.

Algunos hinchas de Junior se quedaron hasta el final expresamente para insultar a Freddy Hinestroza, de desastroso partido. Ecos de un empate que no calma nada. Bolillo tiene muchísimo trabajo con este plantel. pic.twitter.com/NjioqSvC29 — Santiago Cantillo (@inventediez) March 19, 2023

Lo cierto es que Junior no mejora, y le podría coger la tarde si no suma de a tres constantemente, pues sería un fracaso estrepitoso no clasificar a ‘los ocho’ y ni pelear por el título, dada la inversión hacia el plantel.

¿Cuándo vuelve a jugar el Junior?

Los dirigidos por el ‘Bolillo’ Gómez se medirán de visitantes ante América de Cali el próximo jueves 23 de marzo a las 8:10 p.m. (hora local) en el Estadio Pascual Guerrero.