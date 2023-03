“Nadie alzó la voz”: Yoreli Rincón ‘abrió el ventilador’ sobre su veto en ‘La Tricolor’

En los últimos años, el fútbol femenino en Colombia ha tenido un gran crecimiento y prueba de ellos fue el subcampeonato del Mundial Sub-17 que se disputó en la India el año anterior, conseguido por la Selección de esa categoría.

Sin embargo, para nadie es un secreto que en el entorno de ‘La Tricolor’ Femenina siempre ha existido el tema de un veto sobre algunas futbolistas, una de ellas, la centrocampista Yoreli Rincón.

La actual jugadora de la Sampdoria de Italia volvió a hablar sobre este polémico tema, del cual ha sido víctima junto a otros nombres como el de Isabella Echeverri.

En entrevista con el diario ‘Q’Hubo’, Rincón manifestó que ha sido difícil manejar lo que para ella ha sido un duelo. De acuerdo a sus declaraciones, ya son tres años en los que unas declaraciones que dio hicieron que fuera alejada del seleccionado colombiano.

Después de que a mí me vetaron de la selección, no hubo un solo acercamiento. Se supone que la selección Colombia es el mérito al deportista por su rendimiento, pero desde hace tres años se ha visto que a mí me han valorado extradeportivamente por unas declaraciones que di.

Más allá de lo ya conocido, una de las declaraciones que más sorprendió fue la que mencionó que, en su momento, no sintió un apoyo de sus compañeras frente a este injusto trato.

En el momento que yo alcé la voz se prometió un apoyo y cuando a mí me vetaron, no hubo alguien que alzara la voz y dijera que estaban recibiendo los beneficios por alguien que alzó la voz. De hecho, en algunas entrevistas, algunas de las compañeras aseguran que no hay ni un solo veto en la selección porque obviamente no puede jugar con su plato de comida, porque si lo aceptan corren peligro.

— Yoreli Rincón