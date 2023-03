“Queremos ir al Mundial”: Santiago Alzate, DT de la Selección Colombia de Fútbol Playa

La Selección Colombia de Fútbol Playa afrontará este jueves la posibilidad de mantenerse viva en la Copa América. A partir de las 10:30 a. m., los dirigidos por Santiago Alzate saltarán a la arena para medirse ante Venezuela por un cupo en las semifinales de este certamen.

La ‘Tricolor’ inició de la mejor manera este torneo disputado en Rosario (Argentina) al derrotar a Paraguay, vigente campeona, por un apretado 5-4. En su segunda salida, Colombia superó a Chile por 3-2 y en la tercera fecha, Bolivia, por ese mismo resultado, sorprendió a los ‘cafeteros’.

Vea acá: Rodallega acusó a Pékerman de estar ‘ardido’ con él por insólita razón

Santiago Alzate, el seleccionador colombiano, habló con Publimetro en la previa de este decisivo juego ante ‘La Vinotinto’. El estratega antioqueño destacó lo hecho en este torneo, pero manifestó que el gran objetivo es llegar al primer Mundial.

En Colombia es difícil hablar de fútbol playa sin mencionar a Antioquia Beach Soccer, uno de los clubes pioneros de esta disciplina en el país y del cual ha sido presidente y entrenador Santiago Alzate.

Vea también: Hay que clasificar: definido calendario de Colombia para Eliminatorias al Mundial 2026

Este profesional en entrenamiento deportivo de la Universidad de Antioquia hizo todo el proceso y luego de ser asistente, se convirtió en el director técnico de ‘La Tricolor’. Ahora, vive un buen momento con el representativo colombiano y más después de los resultados iniciales de esta Copa América.

Uno de los hechos que llamó la atención y que hizo mucho eco en medios del país fue la derrota de la tercera jornada ante Bolivia. De forma errónea, en el entorno del fútbol en Colombia hubo sorpresa por supuestamente caer ante el seleccionado de un país que “no tiene playas”, algo que no es cierto.

Alzate, señaló que nunca miran a ningún rival por “encima del hombro” y que, al igual que para el resto de sus contrincantes, se prepararon de la mejor manera para enfrentarlos.

Se habló mucho de eso, pero Bolivia ya le había ganado a Venezuela en el primer partido. Sabíamos que enfrentaríamos a un gran rival y eso quedó demostrado en la cancha.

Nunca miramos a ningún equipo por encima del hombro y al igual que con Paraguay o Chile, también nos preparamos de la mejor manera para el juego ante Bolivia.

Siempre hay esa creencia que los países que no tienen mar no pueden tener buenos equipos de fútbol playa, pero para practicar este deporte se necesitan es escenarios adecuados, más allá de no contar con mar.

— Santiago Alzate