“Muy @&€@”, Valdés rellenó a quienes compartieron video de escolta agonizando

Carlos Valdés, exfutbolsita con paso por la Selección Colombia y ahora panelista de televisión, no ocultó su indignación con diferentes personajes que compartieron el video del escolta que falleció en medio de una emboscada en Norte de Santander.

En la tarde de este 15 de marzo sucedieron los hechos sobre la carretera que conduce del municipio de Aguachica, Cesar a Ocaña, Norte de Santander, a la altura del municipio Río de Oro. En medio de la emboscada de hombres que poseían armas largas, Leandro Andrés Trigos Vanegas resultó gravemente herido en sus extremidades inferiores y no soportó las heridas.

En medio de los hechos se ha difundido en redes sociales un video (por respeto no se comparte) en el que escolta se despide de sus compañeros y muestra lo afectado que se encuentra. “Adiós muchachos, adiós, ya no me van a volver a ver reírme, adiós”, dice en el video que graba justo cuando ya está tendido en el pavimento malherido.

El video ha sido compartido por personajes políticos como Federico Gutiérrez, excandidato a la Presidencia, quien compartió “Duele el alma”, junto al video. Sin embargo, recibió críticas por compartir esta grabación, pues estaría politizando la muerte del escolta.

Carlos Valdés se ofuscó con quienes le dieron uso político al video

El exfutbolsita se manifestó por lo sucedido en sus redes sociales y apuntó contra aquellos que compartieron el video.

Hay que ser muy @&€@ para poner el vídeo de una persona agonizando y pretender hacerle creer al país que ahora es que vivimos la inseguridad, la guerra y la muerte. Donde estaban? cínicos, cómplices que se robaron el país por partes y ahora posan de morales y honorables. — Carlos Valdés (@carlosvaldes5) March 16, 2023

