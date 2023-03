‘JuanFer’ Quintero le respondió a periodista que lo mandó a quedarse callado

Juan Fernando Quintero nunca ha sido de esconderse y ante el mal momento que vive Junior, colero del campeonato, comienza a recibir críticas, pero él mismo salió a responder ante las mismas y decir que él no se tira del barco.

En esta ocasión, sus declaraciones en la rueda de prensa tras perder ante Envigado, en el juego que marcó su primer gol, pidió a la prensa que pusiera las cosas en contexto, pese a la derrota.

A esto le sacó una columna de opinión el reconocido periodista Hugo Illera que quiso poner en contexto la situación y le dedicó varias líneas puntuales al ‘10′.

“Sí, querido Juan Fer, pongamos las cosas en contexto”

Dentro del texto destacan apartes como: “Envigado, no paga los millonarios sueldos que paga Junior. Debería estar Junior mejor en la tabla que Envigado, pero no lo está”.

Posteriormente apuntó directamente contra Juan Fernando Quintero: “Y tú, no puedes camuflarte en el cariño de la hincha. Pondero los 7 partidos completos que has jugado contrariando todos los pronósticos de si podías o no jugar 90 minutos. Se te trajo para ser parte de la solución y, en contexto, te has convertido en parte del problema”.

“7 partidos, 0 pases gol y 1 gol de tiro libre que, como dijiste en la rueda de prensa, no sirvió para nada. ¿De verdad sientes que has hecho un buen trabajo?”, prosiguió.

Y le dejó un consejo: “Hay momentos en la vida en que el silencio es más elocuente que una irreverente y desacertada declaración”.

“Finalmente, querido Juan Fer, para seguir poniendo las cosas en contexto, Junior te trajo para ser primero, campeón y pelear la posibilidad de ganar la Copa Sudamericana. Sin embargo, ya nos eliminaron de la Copa y ahora somos últimos en la Liga. No lo olvides…”, finalizó Illera.

Juan Fernando Quintero le respondió a Hugo Illera

El centrocampista se enteró de dicha publicación y lejos de esconderse o hacer un reclamo, salió a poner la cara y le respondió asumiendo su responsabilidad.

Tiene razón don Hugo !! Y no me tiro del barco jamás también soy culpable … dios lo bendiga ❤️ https://t.co/ROkdExevDn — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) March 13, 2023

“¡Tiene razón, don Hugo! Y no me tiro del barco jamás, también soy culpable… Dios lo bendiga”, escribió en su cuenta de Twitter, respondiendo a la publicación del citado periodista.