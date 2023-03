¿No le pasa la tusa por Dayro? Marocco y la pregunta que indignó a hinchas del Once

El Once Caldas busca enderezar el rumbo tras la seguidilla de malos resultados que tuvo a principios de semestre. Con el interinato de Elkin Soto, el equipo logró dos victorias seguidas y, ya con Pedro Sarmiento y Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera’, busca pelear los puestos de clasificación a cuadrangulares, además de escaparse de ese baile incómodo del descenso.

Cabe anotar que los ‘Albos’ cuentan con Dayro Moreno, quien es la actual estrella del plantel y que está entre los goleadores históricos del FPC. Su pasado en el Bucaramanga dejó la herida abierta a más de uno, por ejemplo a Andrés Marocco, periodista hincha de los ‘Leopardos’.

¿Qué dijo Andrés Marocco?

A través de una entrevista con ‘ESPN F90′, el periodista santandereano le hizo una pregunta picante a Pedro Sarmiento, quien afirmó que Dayro tiene un gran comportamiento dentro y fuera de la cancha y que le ha sido puntual en los entrenamientos.

Según Marocco, tarde o temprano Dayro Moreno volvería a “sus andanzas”, asegurando que el ‘Bolillo’ Gómez lo echó del club bumangués por llegarle tarde a un entreno.

“Yo sé que no es fácil de manejar. A mí me parece que Dayro es difícil de manejar y lo primero que hizo el Bolillo fue echar a Dayro, entonces es una papa caliente. Me lo dijo a mí por llegarle tarde a un entrenamiento. Es un tipo que se cuida y es muy juicioso, pero sabemos qué es difícil. ¿Usted cómo piensa llevarlo? Porque Dayro en algún momento va a ser la de Dayro”, expresó el comunicador.

La respuesta de Sarmiento fue catedrática: “Yo no voy a tomar Aspirina si no tengo gripa”.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



"Hasta el momento Dayro Moreno no me ha llegado tarde" Pedro Sarmiento



▶️ No te pierdas F90 por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmMdk pic.twitter.com/6Co76yKpBN — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) March 11, 2023

La respuesta de los fanáticos de Once Caldas

Andrés Marocco fue blanco de críticas en las redes sociales, pues consideran que fue una total falta de respeto su pregunta.

@andresmarocco ridículo el periodismo colombiano, bobadas para llamar la atención, le faltó preguntarle cuantas novias a tenido Dayro Moreno. https://t.co/dE6MifechA — Gary Erazo (@GaryErazo11) March 11, 2023

Esas preguntas de Marocco 🤦🏼‍♂️ https://t.co/k30qnWE6Rt — Juan Esteban Londoño (@Juaneslc11) March 11, 2023

@andresmarocco que no se le note la rabia que le tiene a Dayro jaja. Dayro prefirió irse de un equipo chico como el Bucaramanga para estar en un campeón de América. Dayro es ídolo en Once caldas, y la última vez que un técnico le dió por intentar sacarlo, tuvo que irse. — Jorge William (@Castro04J) March 11, 2023