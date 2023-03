“Mientes, payaso”, la guerra que armó Karim Benzema con el DT de Francia

El Mundial de Qatar en 2022 dejó a una Argentina campeona de la cita orbital, pero a su vez se destacó Francia, que volvió a llegar a su segunda final consecutiva y que estuvo punto a ganar en el último partido, salvo una atajada de Emiliano ‘Dibu’ Martínez que cambió la historia.

Previo a dicha final, se dio una gran polémica sobre la salida de Karim Benzema, atacante del Real Madrid, quien se había quedado fuera del certamen. Eso desató dos versiones completamente diferentes, que conllevaron en su retiro de la Selección de Francia.

¿Qué dijo Benzema sobre Deschamps?

En primer lugar, Deschamps había aclarado en una entrevista a ‘Le Parisien’ que “Benzema me había dicho que estaba muerto. Le dije que ‘no hay prisa para que te vayas’ y, al día siguiente, me levanté y no estaba”.

Deschamps no olvidó la calentura que tenía el ‘Gato’ por la importancia de ese Mundial para él. “Es su decisión. Lo entiendo y lo respeto”, expresó Deschamps.

Sin embargo, esto provocó el ‘arenero’ a través de las redes sociales, puesto que Benzema lo tildó de mentiroso y de “payaso”. “Mentiroso. Tú mientes, un verdadero mentiroso, un gran mentiroso, Pero qué atrevimiento”.

🚨 La story de Karim Benzema à propos des déclarations de Didier Deschamps. pic.twitter.com/U8KwwQ7bLm — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 10, 2023

Así finalizó tristemente la carrera de Benzema con la Selección Francesa, recordando que había sido ‘borrado’ de dicho combinado por una polémica con Mathieu Valbuena, en donde se le culpó de un intento de chantaje en 2015, por pedir dinero a cambio de no divulgar un contenido sexual.

A fin de cuentas, resolvió su situación judicial y volvió a ser tenido en cuenta para el Mundial; sin embargo, hay una historia mal contada u otra versión que falta conocer.

Con ‘Les Bleus’, Benzema jugó un total de 97 partidos y marcó 37 goles.