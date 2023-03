Por un ‘feo detalle’ le dieron durísimo a Win Sports tras compararlo con ESPN

No es una sorpresa que Win Sports sea criticado, pues los usuarios han dejado en claro su desacuerdo, no solamente con tener que pagar adicional para ver los partidos más interesantes, sino que la calidad del servicio no es óptima. Este fue el caso de una nueva polémica, luego de que a través de Twitter compararan dicho canal con ESPN.

Junior y Tolima eran los dos únicos equipos colombianos que no habían disputado sus compromisos internacionales: como el partido era válido por la fase previa de la Copa Sudamericana 2023, tenía transmisión de ESPN. Si bien es cierto que este canal también ha tenido varias críticas por sus emisiones, muchos resaltaron la calidad que encontraron en un ‘detallito’ tras compararlo con Win Sports.

¿Por qué compararon a Win Sports con ESPN?

El partido entre ‘pijaos’ y ‘tiburones’ se disputó en el estadio Manuel Murillo Toro, cuyo césped se vio particularmente diferente a como se suele ver en la Liga BetPlay. En definitiva, lucía un verde menos brillante y mucho más fácil de ver a través de la pantalla.

En las redes sociales realizaron la comparación de la misma cancha de Ibagué, a la misma hora, pero con la diferencia de los canales que lo transmitían, y el resultado fue el siguiente:

Misma cancha. Misma hora.



Transmisión de ESPN // Win Sports pic.twitter.com/XjboT7xr8M — Juan (@rew789) March 10, 2023

En las redes sociales ‘acabaron’ con Win:

Muchos agradecieron a ESPN porque las canchas colombianas ‘no parecen radioactivas’, al menos en los torneos internacionales.

Vea esa vaina mi hermanazo, primera vez en un lustro que no veo esa cancha radioactiva — Juan (@rew789) March 10, 2023

Igual la calidad de ESPN es malísima. Pude ver el mundial en 4K y la diferencia es grandísima. — Manuel (@HolaSoyManuel) March 10, 2023

Yo trabajo con televisión para el FPC y les puedo decir que la tecnología empleada es obsoleta. Ya está mandada a recoger. — Juan López (@lopez144_lopez) March 10, 2023

Aaah pero según @WinSportsTV tienen la mejor imagen pero Full SD 🤣🤣🤣🤣 — Walter Ramirez (@walo1989_1) March 10, 2023

¿Contra quién jugará Tolima en fase de grupos de Copa Sudamericana?

Pese a que el equipo ‘Vinotinto y Oro’ ya está en la primera fase de la Sudamericana, aún no se sabe a qué rival enfrentará, pues el sorteo se realizará el próximo miércoles 22 de marzo.