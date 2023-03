“Qué poquito somos”: Aristizábal elogió a ‘Millos’, pero también echó su ‘vainazo’

Este miércoles, Millonarios recibe en el Estadio Nemesio Camacho El Campín al Atlético Mineiro. El juego por la tercera ronda previa a la fase de grupos de la Copa Libertadores será el gran medidor para saber si el ‘Embajador’ está para ser protagonista en el plano internacional.

Eso sí, al frente tendrá un equipo con una inversión millonaria y muchas ambiciones. Solo por citar algunos de los nombres más importantes del ‘Galo’, el entrenador Eduardo Coudet cuenta en su plantilla con nombres de la talla de Hulk, Paulinho, Matías Zaracho y Eduardo Vargas.

Este lunes, en el programa ‘ESPN F360′, uno de los temas de debate fue el del ‘Embajador’ y sus pretensiones en esta Libertadores. Para muchos, entre ellos el periodista Antonio Casale, el favoritismo está claramente del lado del cuadro brasileño, por lo que si se da la clasificación del equipo de Alberto Gamero sería toda una sorpresa.

Su colega Carlos Orduz no dudó en decir que “el grande” es Atlético Mineiro y por ende, es la escuadra que tiene la obligación de quedarse con la llave. Sin embargo, el exfutbolista Víctor Aristizábal no estuvo de acuerdo con estos pronósticos ‘derrotistas’ y dejó claro que para Millonarios es hora de ganar, de ver resultados, más allá de su atractiva propuesta futbolística.

Yo no le aplaudo a Millonarios que lleve tres años jugado bien y no gana, no, no le aplaudo por eso. Hay que ganar.

Al único equipo en la vida que no ganó y jugó muy bonito, y lo aplaudí, fue a Brasil 82′.

¿La obligación del miércoles es de quién, de Atlético Mineiro también? Qué poquito somos, qué poquito somos. Entonces no esperemos nada del fútbol colombiano, ni de Selección Colombia ni de clubes.

No esperemos nada, ni critiquemos los jugadores ni el fútbol colombiano. Si no estamos para ganar el miércoles acá, no critiquemos. No somos nadie.

— Víctor Aristizábal