“No podré volver”: Andrea Guerrero y su decisión por cruces con hincha del Tolima

Este domingo, en medio del ‘Clásico de Inglaterra’ entre el Liverpool y el Manchester United ocurrió un episodio que tuvo repercusión en el fútbol colombiano. Luego de que Roberto Firmino marcara el gol que le daba el 7-0 a los ‘Reds’, en medio del festejo, un hincha ingresó al terreno de juego y cuando intentaba celebrar con los jugadores, cayó y alcanzó a golpear a Harvey Elliot.

Los hombres encargados de la seguridad en Anfield lograron detener a este joven aficionado de 16 año y mientras lo retiraban de la cancha, el técnico Jurgen Klopp le reclamaba a este fanático por comprometer la integridad de uno de sus jugadores. Este lunes, se dio a conocer que el equipo inglés decidió suspender de por vida a este hincha.

De inmediato, en el entorno del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) se trajo a colación el caso de Alejandro Montenegro, el aficionado del Deportes Tolima que ingresó al césped del Manuel Murillo Toro y agredió al jugador de Millonarios Daniel Cataño. Al joven tolimense lo sancionaron con tres años sin ingresar a los estadios y para sorpresa de muchos, empezó a hacerse protagonista en redes sociales.

Fueron muchas las reacciones suscitadas a partir de este reprochable hecho y una de ellas fue de la periodista Andrea Guerrero, quien en varias ocasiones criticó tanto a este aficionado como a las autoridades y la sanción que le impusieron. Montenegro, a través de sus redes sociales, no se quedó callado y le respondió a la comunicadora.

Este lunes, en el programa ‘En La Jugada’ de RCN Radio, Guerrero volvió a tocar el tema a raíz de lo sucedido en Inglaterra y dejó claro que sus señalamientos no eran hacia una afición sino hacia una persona y que su origen es lo de menos en estas cuestiones. Sin embargo, reveló que ha recibido hasta amenazas de personas que se tomaron a mal sus comentarios.

Antonio Casale, director de este programa, le preguntó que cuál fue la decisión que tomó en medio de esta polémica. Guerrero confesó que no entrará más en este cruce de palabras y que ya no podrá “volver por allá (Ibagué)”.

La decisión que tomé fue no entrar más en esto (la polémica contra el agresor de Daniel Cataño), ¿sabe? Yo ya lo viví una vez con todo el tema de la convocatoria de (pablo) Armero y fue muy doloroso porque además yo tengo una hija.

Este era como mi punto acá: no es contra la afición de Ibagué, no es contra el hincha del Tolima, es individual. Yo no tengo nada en contra. Evidentemente, yo no podré volver por allá.

— Andrea Guerrero