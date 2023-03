Falcao no se quedó callado y ‘peinó' a hincha de River que le hizo un fuerte reclamo

La actualidad de Radamel Falcao en el Rayo Vallecano no es la mejor y parece que su camino de salida está definido para el final de la temporada. En el último duelo del equipo de Vallecas, el ‘Tigre’ no vio ni un solo minuto, mientras vio como Sergio Camelo, titular, y Raúl de Tomás, su reemplazante, no pudieron vulnerar el arco del Athletic Club de Bilbao.

En los últimos días, se ha hablado sobre la posibilidad de que el artillero samario pueda llegar a alguna liga exótica del balompié mundial. Incluso, varios medios internacionales adelantaron que el Johor Darul FC de la Liga de Malasia habría iniciado conversaciones con las personas que representan al ‘9′.

La respuesta de Falcao a un hincha de River que le reclamó en redes sociales

Eso sí, Radamel Falcao sigue siendo un atacante de gran reconocimiento e incluso, su carrera celebra un importante aniversario este lunes. En redes sociales de seguidores del River Plate recordaron que un día como hoy, pero hace 18 años, García Zárate hacía su debut con los de la ‘Banda Cruzada’.

Hoy se cumplen 18 años del debut de @FALCAO con la camiseta de River. Fue en la victoria 3-1 contra Instituto por el Torneo Clausura 2005.



El delantero colombiano jugó 111 partidos, convirtió 45 goles, dio 9 asistencias y ganó el Clausura 2008 con la banda roja.

Aunque muchos seguidores del ‘Millonario’ celebraron esta fecha y la recordaron con nostalgia, unos cuantos aprovecharon para criticar e Falcao y uno de ellos obtuvo su respuesta del protagonista de esta historia. El usuario @MARCELO91218 manifestó que también se “cumplen 18 años que (Falcao) no regresó al club que le dio todo”.

Y se cumplen 18 años que no regreso al club que le dio todo…eso no se perdona tampoco — MARCELO (@MARCELO91218) March 6, 2023

El ‘Tigre’ no se quedó callado y como es poco usual, respondió a este señalamiento del fanático riverplatense y confesó que el 30 de junio del 2009 quedó libre y volvió a firmar contrato con el equipo en julio de ese año para que lo “vendieran a Porto y ganaran dinero”.