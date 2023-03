“Una injusticia”: Yeison Gordillo no se explica que lo hayan ‘sacado’ del Junior

El Junior de Barranquilla, en el último mercado de pases, ha sido uno de los equipos que más se movió, tanto en incorporaciones como en salidas. Más allá de la ‘buena nueva’ de Juan Fernando Quintero y demás refuerzos, la salida de Yeison Gordillo generó odios y amores.

El volante colombiano, que ahora milita en Unión de Santa Fe en la Liga Argentina, integró el plantel por unos meses; sin embargo, las dificultades reinaron y el equipo no pudo lograr sus objetivos, además de no haber ganado ningún partido en los últimos cuadrangulares.

Ya con Arturo Reyes al mando del equipo, este habría decidido que Gordillo no ingresaba en sus planes, por lo que le enseñaron la puerta de salida al mediocampista, que también lleva un pasado en San Lorenzo de Almagro.

Lea también: ¡Figurón! A Darwin Quintero hasta lo metieron en el ‘once ideal’ de Latinoamérica

A través de una entrevista con ‘El VBAR’ de Caracol Radio, el futbolista de 30 años no ocultó su malestar con su salida del club barranquillero, donde anduvo tres meses.

Pese a que tuvo oportunidades de fichar con otro club del extranjero, priorizó lo de Junior y tan solo estuvo 3 meses, con 3 técnicos diferentes. Con la ilusión de afrontar la pretemporada, infortunadamente le dijeron que Arturo Reyes no contaría con él, en plena jornada de vacaciones.

“Tengo la confianza en que me van a dar la oportunidad de hacer una pretemporada y seguir en el equipo. En lo personal, no creo que me haya ido tan mla.

En diciembre me llaman los directivos y me dicen que Reyes no va a contar conmigo y que busque equipo”.

— Yeison Gordillo