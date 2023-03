“Me tildaron de vendido y eso me dolió”, Cataño recordó la agresión hacia él en Ibagué

Daniel Cataño ha sido el centro de muchas repercusiones en el fútbol colombiano, relacionadas directamente con lo que ocurrió en el Estadio Manuel Murillo Toro el pasado 12 de febrero, donde se iba a disputar el partido entre el Deportes Tolima y Millonarios. Allí recibió una agresión por la espalda, que le terminó costando carísima en materia de sanciones tras reaccionar e irse tras él.

A pesar de todo, semanas después volvió a sonreír tras un golazo con el ‘Embajador’ para darle el acceso a tercera fase de Copa Libertadores, esto tras marcar el tanto definitivo en la victoria 2-1 ante la Universidad Católica de Ecuador.

Eso sí, después de un silencio prudente, el propio Cataño quiso hablar de lo que aconteció ese día en Ibagué. Además, le envió un mensaje de reflexión a toda la hinchada del ‘Vinotinto y Oro’.

A través de una entrevista con ‘Primer Toque’ de Win Sports, el ‘10′ de Millonarios relató cómo vivió el suceso, además de sincerarse sobre qué fue lo que más dolió por parte de la hinchada del Tolima.

En pocas palabras, Cataño expresó que le dolió mucho que lo tildaran de “vendido” por aquella pena máxima errada frente a Atlético Nacional y su posterior expulsión, que le habría costado el título liguero al club de Ibagué en ese momento.

“Lo que más me dolió fue que se pusiera en tela de juicio mi profesionalismo, porque muchas personas trataron de insinuar que me había vendido. Eso es lo más duro. En todos los equipos he hecho las cosas bien y he tratado de conseguir cosas importantes.

Los jugadores de fútbol estamos acostumbrados a que nos insulten o tiren cosas, y en lo personal me gusta ese ambiente hostil”.

— Daniel Cataño, jugador de Millonarios