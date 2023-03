“Tiene que ganar títulos”, ídolo de Millonarios pide más que juego bonito

Óscar ‘Pájaro’ Juárez, ídolo de Millonarios, club con el que consiguió dos títulos, habló sin rodeos y dejó claro que en el cuadro bogotano solamente sirve ganar trofeos de relevancia.

El exjugador del cuadro ‘Embajador’ habló con el programa Primer Toque del canal Win Sports y allí dejó varios puntos en claro de lo que espera mejore el club.

Previo al duelo de vuelta por la fase 2 de clasificación de la Copa Libertadores se dio la declaración del exjugador.

Mucho por mejorar frente a la ida

“A mí no me gustó, Millonarios es mucho más que lo que hizo, pero cada partido es una historia y no debería haber inconvenientes. El rival es accesible, no me gustó el planteamiento pero entiendo que fue no perder, sacar un punto... pero acá es a otro precio, con cancha llena, el rival será muy, muy accesible”.

Pocos sobresalieron

“Macalister no tuvo mucho contacto con el balón, Castro se veía muy solitario, los extremos con tiempo se irán acoplando, tanto Cataño como Cortés”.

Presión de títulos

“Si estás en un equipo grande como Millonarios tienes que absorber la presión, Millonarios tiene presión permanentemente porque tiene que ganar títulos, esa es la historia, no hay más”.

El paso de Óscar ‘Pájaro’ Juárez por Millonarios

Juárez se unió a Millonarios en el año 1986 y jugó con el equipo hasta el año 1991. Durante su paso por el equipo, Juárez se convirtió en uno de los jugadores más importantes del club y fue fundamental en la obtención de los títulos de 1987 y 1988.

Además de su gran desempeño en el campo, Juárez fue reconocido por su carisma y su capacidad de liderazgo, convirtiéndose en un ídolo para los aficionados de Millonarios.

Aunque ya retirado del fútbol, el nombre de Óscar ‘Pájaro’ Juárez sigue siendo recordado en la historia de Millonarios y del fútbol colombiano como uno de los jugadores más destacados de su época.