Cazatalentos del Tottenham se quedó sin trabajo por darle una exclusiva a Win Sports

Cazatalentos del Tottenham habría pedido su trabajo por darle una entrevista a Win Sports durante el Campeonato Sudamericano Sub-20 2023. La particular situación tiene como protagonista a uno de los jugadores más importantes de Atlético Nacional.

El 28 de febrero de 2023, el reconocido medio inglés Daily Mail publicó un artículo en el que reveló que un cazatalentos del Tottenham perdió su trabajo porque dio una entrevista al canal colombiano Win Sports. Resulta que, durante el Sudamericano Sub-20 2022, Jeff Vetere tuvo una charla en exclusiva con el colombiano y eso no habría caído bien en el club inglés.

El cazatalentos del Tottenham, Jeff Vetere, dejó el club después de enfurecer a sus empleadores al revelar objetivos de transferencia durante una entrevista televisiva en América del Sur. Sportsmail entiende que los jefes de los Spurs se sorprendieron cuando Vetere, ex del Real Madrid y Newcastle, habló sobre los jugadores que le gustaban y los que el club estaba observando. Dio una entrevista sentada con Win Sports TV durante una misión de exploración en Colombia e identificó a Kevin Mier, un portero de 22 años de Nacional, como uno de los objetivos clave del club. — Daily Mail

¿Cuál fue la entrevista que Jeff Vetere dio a Win Sports?

El pasado 2 de febrero de 2023, Jeff Vetere tuvo una charla en exclusiva con Pablo Ríos en el programa ‘Primero Toque’ del canal Win Sports. En la corta charla, Vetere reveló que estuvo viendo un partido de Atlético Nacional y quedó muy sorprendido con el nivel de Kevin Mier.

“Fui a Medellín a ver el partido de Nacional, me impresionó mucho el arquero por las condiciones que tiene. Es joven, creo que nació en 2000 y tiene 22 años.. Creo que va a jugar en la selección prontito. Iba a jugar el partido contra Estados Unidos el partido del sábado pasado, pero por temas de visado no pudo viajar con el equipo”, Jeff Vetere

El cazatalentos del Tottenham concluyó sus palabras señalando que a Mier no le falta mucho para que pegue el salto al fútbol europeo.

“Veo un arquero que no le falta nada para poder ‘cruzar el charco’”, Jeff Vetere

