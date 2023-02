¿Por qué no al ‘Barça’? Linda Caicedo escogió al Real Madrid por un pequeño detalle

Linda Caicedo es la figura del día en el mundo deportivo, puesto que ha sido furor en el país su ‘gran salto’ al ser la nueva estrella del Real Madrid Femenino. Tras un 2022 de ensueño con la Selección Colombia, la exjugadora del Deportivo Cali aguardó por la mayoría de edad y, con ello, una nueva vida para ella.

Tras pagarse la cláusula de rescisión y quedar como agente libre, Caicedo viajó a tierras españolas para presentar exámenes médicos e incorporarse al plantel ‘Merengue’, con el objetivo de pelear en todos los frentes y sumarle jerarquía a la institución femenina.

¿Por qué no fue al Barcelona?

Muchos se preguntaron lo mismo: si previamente Joan Laporta, quien preside el FC Barcelona, había manifestado su claro interés por llevársela al club. Todo pintaba que Linda Caicedo iba a ser ‘Culé', pero lo del Real Madrid terminó siendo una sorpresa.

Ante esto, hay una posible respuesta a lo que pasó en los últimos meses. Así lo afirmó Juan Cortés, periodista de Blu Radio, quien destapó el motivo para darle un fin a la polémica.

Según Cortés, se consideró que Linda Caicedo no fue asegurada en el primer equipo; es decir, no tendría el protagonismo desde el arranque, sino “hacer un proceso e ir de a poco”. Esto no le sedujo a Caicedo, por lo que se inclinó por su máximo rival en el campeonato liguero, debido a que sí le aseguraba ese rol.

Cabe anotar que las ‘Culés’ tienen uno de los proyectos deportivos más exitosos en el balompié femenino, pero a veces sirve más ser la estrella en otro club de menor cuantía, aunque el Madrid también es un equipo de jerarquía.

Además, primó otro tema importante: los derechos de imagen. Según Cortés, el “porcentaje de participación que pidió el Madrid fue inferior al del Barcelona en este ítem”.

POR QUÉ EL MADRID Y NO EL BARCA?🇪🇦

Es obvio que el proyecto deportivo del Barca femenino supera con creces al del Madrid que es mucho más nuevo, pero una de las razones es que a Linda no se le aseguró ser parte del equipo 1, sino hacer un proceso e ir de a poco. Esto no cayó bien pic.twitter.com/TUc8yjG1vv — Juan C Cortés🎤 (@juanccortesd) February 23, 2023

¿Cuándo debutaría Linda Caicedo?

Las ‘Blancas’ volverán a jugar el sábado 4 de marzo, ya con la esperanza de que Linda Caicedo esté en plenitud de condiciones. Dicho cotejo será en Liga frente al Alhama C.F.

Por ahora, el club madrileño está en la segunda posición del campeonato, a solo cinco unidades del Barcelona.