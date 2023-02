Periodista de Win Sports reveló cuál es el equipo de su corazón y le llovieron aplausos

Parece que fuera un tabú y por eso cada vez es más difícil encontrar a un periodista deportivo que revele de cuál equipo es hincha. Muchos se escudan en mencionar que no tienen un equipo favorito, otros deciden vincularse a equipos de menor renombre y algunos más, se declaran seguidores de escuadras del extranjero.

Es claro, aunque es un tema superficial y que no debería perjudicar el ejercicio profesional de los comunicadores, los aficionados siempre estarán interesados en conocer las preferencias de aquellos que ven en las pantallas o escuchan a través de la radio.

Guillermo Arango reconoció de cuál equipo es hincha y se llevó aplausos

El pasado martes, según lo expresó el periodista Jorge Puerto Ladino, publicó un tuit en el que exaltó la posición de su colega Guillermo Arango, quien hace parte de Win Sports y del popular programa ‘Saque Largo’.

El comunicador exaltó que Arango reconoció de cuál equipo es hincha, además de hacer énfasis en que todos los periodistas deportivos tienen un equipo que aman y que aquellos que no lo reconocen, pueden ser objeto de sospecha.

Qué grande @guilloarango reconociendo de qué equipo es hincha y haciendo énfasis en que todos los periodistas tenemos un equipo que amamos y que aquel que no lo reconozca 🧐. — JORGE PUERTO LADINO™ (@jorgepubliradio) February 22, 2023

Aunque para muchos era algo conocido, evidente y que el periodista nunca ha negado, Arango manifestó que es hincha de Millonarios y esto, en redes, fue tomado como un gesto genuino de honestidad con los televidentes.

De los periodistas hinchas de millonarios, el es el mas neutro, comenta con la profesión, sin la camiseta — Mateo Cuartas Duque (@cuartas_duque) February 22, 2023

No confío en los que dicen que no sienten nada por ningún equipo. — CA (@camiloangaritta) February 22, 2023

En que en este gremio la mayoría lo oculta y sataniza a quiénes lo manifestamos. — JORGE PUERTO LADINO™ (@jorgepubliradio) February 22, 2023

El periodista Juan Felipe Cadavid, también insistió en este tema, al señalar que no critica a quienes deciden no hacerlo público, pero que no les cree a quienes confiesan que no tienen “un equipo en el corazón”. Cadavid, por supuesto, es reconocido seguidor del Deportivo Independiente Medellín.