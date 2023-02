Influencer denunció club bogotano y la ‘payola’ que le impidió llegar a la profesional

En el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) siempre ha existido, o al menos, siempre ha estado el rumor sobre la denominada ‘payola’. Esta, como en la música, es en pocas palabras pagar para que un artista suene en una emisora o como en este caso, dar dinero para que un futbolista pueda llegar al balompié del máximo nivel.

Este último es el caso que denunció el creador colombiano de contenido Diego Neira en una entrevista para el programa de RCN ‘Buen Día Colombia’. El joven, que ahora es una celebridad en las redes, tenía como sueño ser futbolista profesional y no estuvo muy lejos de hacerlo realidad, pero se encontró con un gran obstáculo.

Neira relató que desde los ocho años comenzó a jugar fútbol en su barrio y que a los 14 decidió que quería seguir este camino con el objetivo de llegar a ser profesional. Esto, por supuesto, fue más claro cuando llegó a ser parte del Tigres FC, club de la segunda división del FPC.

Cuando llegué a Tigres me ilusioné, aunque anteriormente me habían dicho que había mucha rosca. Gente de otras regiones, de mánager, la plata de por medio... Me encontré con una realidad muy distinta: con una convocatoria, con algo en donde el mérito sí prevalecía. Fue como un choque raro porque primero creí en el fútbol, creí en el proceso.

— Diego Neira