Melissa Martínez se ‘salió de la ropa’ con el ‘Mudo’ Rodríguez por burlarse de Junior

El Junior de Barranquilla cayó este sábado por 1-0 ante el Deportivo Pasto y alargó así una racha negativa de más de diez encuentros sin ganar por liga. De esta manera, los dirigidos por Arturo Reyes siguen sin sumar de a tres y ahora se sitúan en la casilla 16 de la tabla de posiciones.

Es claro, el momento que viven en el ‘Tiburón’ está lejos de ser bueno y toda más relevancia así la gran inversión hecha para contratar al centrocampista Juan Fernando Quintero, quien tampoco ha podido demostrar todo su talento.

Declaraciones del ‘Mudo’ Rodríguez y la respuesta de Melissa Martínez

Pues bien, hablando de grandes contrataciones hechas por el cuadro rojiblanco, este domingo se han hecho virales unas declaraciones hechas por el exfutbolista peruano Alberto Rodríguez, quien pasó por el ‘Tiburón’ en el año 2018 sin pena ni gloria.

El ‘Mudo’, como popularmente lo conocen, habló en el canal de Youtube ‘La Fe de Cuto’ y reveló que entre sus planes no estaba llegar al Junior, por lo que pidió una cifra “para que le dijeran que no”. Sin embargo, los dirigentes habrían accedido a sus pretensiones y este arribaría a la ‘Arenosa’.

Además, Rodríguez manifestó que no tuvo en cuenta quiénes eran los propietarios del equipo, al referirse a la familia Char y que incluso, de haberlo sabido en ese momento, hubiera pedido más dinero del inicial.

‘El Mudo Rodríguez hablando de su paso por Junior. pic.twitter.com/juE5CZkgxd — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) February 19, 2023

Ante esto, Melissa Martínez, quien por estos días andaba en el Carnaval de Barranquilla, dio su opinión a través de su cuenta de Twitter sobre estas declaraciones y no se guardó nada. La periodista manifestó que a Rodríguez se le “olvida que no jugó partidos completos por estar SIEMPRE lesionado” y que no devolvió con fútbol el suelo millonario que se llevó de Barranquilla.