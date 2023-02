Tomás Ángel no deja de soñar: quiere sí o sí el llamado al Mundial con la ‘Tricolor’

La polémica del día radicó en Tomás Ángel, quien se descosió a punta de doblete en Superliga y terminó siendo la gran figura para que Atlético Nacional obtuviera el título °32 en sus vitrinas. El joven fue blanco de elogios y revivió las opiniones de si debió ser convocado o no en el Sudamericano Sub-20, esto para vestir los colores de la Selección Colombia.

A raíz de esto, Héctor Cárdenas comentó que sí es un gran talento, pero que a pesar de todo, debía “fortalecer lazos de amistad”. Esto dio a entender de que había líos en la interna, relacionados con el propio Ángel, y que a pesar de no sumar mucha continuidad con Nacional, el factor disciplinario habría marcado en una no convocatoria.

¿Qué dijo Tomás Ángel?

A través de una entrevista con el programa ‘ESPN F360′, el joven delantero dejó claro que no está de acuerdo con lo que mencionó Héctor Cárdenas acerca de él. Según Ángel, la no convocatoria se debió a un simple tema de regularidad que no le llenó al DT.

“La razón que me dieron a mí fueron los minutos de juego, pero es que jugar en Atlético Nacional no es fácil, tener minutos en Nacional con una edad tan corta no es fácil; hay jugadores de mucho calibre, de mucho talento, experiencia y creo que esto debe tener una ventaja por la calidad de entrenos, siempre van a ser más grandes que en cualquier equipo”. — Tomás Ángel

Así mismo, dejó claro que no tenía ningún problema de convivencia dentro del combinado nacional, recordando que Ángel ha hecho parte del proceso preparatorio al último Sudamericano, pero se quedó afuera de la fiesta.

“Lo que dicen de la convivencia no es algo correcto porque pueden hablar con el que quieran, estuve con ellos y sufrí con ellos en una gran etapa de este ciclo y decir que yo no encajaba o decir que era tóxico en el grupo no me parece correcto”. — Tomás Ángel

Pese a que no fue convocado, Ángel señaló que clasificar al Mundial es un logro que sentía como suyo, además de que “banca” a muerte a sus compañeros en la fase ofensiva, tanto a Jorge Cabezas como al mismo Ricardo Caraballo. Lo cierto es que él espera ser tenido en cuenta.

“El deseo de estar en el Mundial no lo voy a dejar de tener, soy un jugador polifuncional y puedo ayudar en todas las facetas de ataque y la verdad creo que Nacional por su entorno me ayuda cada vez más a crecer como jugador y persona”. — Tomás Ángel

Eso sí, la convocatoria estará más difícil para el Mundial de Indonesia, que se celebrará entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Resulta que 21 jugadores serían los convocados (3 arqueros y 18 de campo), por lo que habrá una disputa muy reñida para quedarse con el cupo.