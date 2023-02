¿Recuerda a William Vinasco Ch? Ahora es un gran empresario y está dando ‘camellito’

En el entorno del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) son muchos los periodistas y narradores que con el paso del tiempo se volvieron todas unas celebridades. Este es el caso del narrador William Vinasco Ch, quien se hizo célebre por diferentes frases y por acompañar a la Selección Colombia con sus relatos.

“William Vinasco Ch está narrando con caché” es el recordado jingle que anunciaba al popular narrador, quien también se hizo reconocido por decir al inicio de los partidos que narrar fútbol era “una de las dos cosas” que más le gustaba hacer en la vida. Pues bien, para sorpresa de muchos, este bogotano se desligó del balompié en los medios y ahora es un reconocido empresario.

Vea acá: ‘El Tino’ Asprilla ‘endiosó’ a quienes se manifestaron en contra de Gustavo Petro

¿Cuáles son los negocios de William Vinasco Ch?

El creador de la frase “que esta noche no me esperen en la casa” se alejó de las pantallas y se dedicó a diversificar y ampliar su portafolio de negocios tanto en Colombia como en el extranjero. Entre sus compañías se destacan Radiopolis, la cual tiene a su cargo la operación de las emisoras ‘Candela Estéreo’ y ‘Vibra’, además de contar con estaciones de radio AM en todo el país.

Vea también: Hasta Mónica Rodríguez se indignó porque Cataño fue denunciado por el hincha que lo golpeó

Sumado a esto, Vinasco, un reconocido apasionado del golf, tiene un campo llamado ‘Briceño 18′, el cual está ubicado a las afueras de Bogotá. Este, además de ser un espacio deportivo, también es alquilado para eventos como el popular Festival Estéreo Picnic.

En cuanto al sector de los restaurantes, el recordado narrador es dueño de ‘Santa Costilla’, además de los bares ‘McCarthys’ y ‘Rosarito’, los cuales han llevado a este hombre a extender su imperio a ciudades del extranjero como Ciudad de México y Ciudad de Panamá.

Ofertas de empleo de William Vinasco y sus empresas

En sus empresas del sector gastronómico y de emprendimiento (Santa Costilla, McCarthys y Rosarito) se requiere un coordinador de marketing con experiencia en creación de contenidos digitales, redacción, edición de contenidos y parrillas. El salario es de 2 millones 500 mil pesos y se puede aplicar en este enlace.

Asimismo, Radiopolis se encuentra en la búsqueda de un profesional en Mercadeo, Publicidad o carreras afines con experiencia de dos años. Los interesados pueden enviar su hija de vida al correo dpalacios@radiopolis.fm.

Por último, la cadena de emisoras también busca un profesional en Mercadeo, Publicidad, Administración de Empresas o Comunicación Social con conocimientos en radio, digital y BTL. Quienes estén interesados pueden enviar también el correo a dpalacios@radiopolis.fm.