Johan Arango sigue sin equipo, pero probó como cantante y sacará un ‘temazo’ de salsa

Como suele pasar en Colombia, muchos jugadores talentosos, que en algún momento prometieron mucho, terminan haciendo carreras de una relevancia que no era la esperada. Este es el caso de Johan Arango, un futbolista vallecaucano de una buena técnica y de una grandiosa pegada que pasó por equipos como Once Caldas, Independiente Santa Fe y Binacional del Perú.

Para nadie es un secreto que ‘Aranguito’ irrumpió en el fútbol y casi siempre también fue protagonista de diversos escándalos afuera de las canchas. La fama que tiene de díscolo e indisciplinado no se la ha ganado de gratis.

La nueva sorpresa de Johan Arango en el mundo de la música

Arango sorprendió hace un tiempo al alejarse por completo de fútbol para dedicarse al trading, una técnica de inversiones muy popular por estos tiempos. Sin embargo, este año Johan volvió a parecer en los terrenos de juego con el equipo del Valle de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

Esta entidad cuenta con conjuntos en varias regiones de jugadores que no tienen contrato con ningún equipo, pero que están a la espera de hacerlo. Por el momento, parece que Johan no ha tenido ofertas o al menos, no ha contado con una que colme sus expectativas.

Sin embargo, el vallecaucano no pierde el tiempo y en las últimas semanas llamó la atención con un video en sus redes sociales, en el que se le ve en un estudio de grabación trabajando en lo que sería una canción de salsa con su popular frase “estamos listos, profe”.