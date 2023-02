Insinúan que a los técnicos de Once Caldas los están ‘renunciando’ con amenazas de las barras

Desde la prensa insinuaron que en el Once Caldas están usando las amenazas de las barras bravas para que sus entrenadores renuncien. La delicada acusación llegó después de la salida de Diego Corredor, quien dejó el club caldense en medio de malos resultados y un ambiente muy tenso con la hinchada.

El 14 de febrero de 2023, en su tradicional espacio de opinión ‘Palabras Mayores’, Carlos Antonio Vélez, basándose en una publicación del Diario La Patria, la cual no aparece en a su versión web, puso sobre la mesa las amenazas que han recibido los más recientes entrenadores del Once Caldas. Según sus palabras, cada vez que un DT empieza a desgastarse, aparecen amenazas que los ‘obligan’ a dar un paso al costado.

A mí me gustaría que investigaran, yo no sé quién, si es necesario la Fiscalía, hágale.. Leí en el diario La Patria que cada vez que un técnico se desgasta por resultados y demás, y los dirigentes no arreglan con él, aparecen amenazas y todos tiene que salir corriendo con el miedo propio del ser humano.

— Carlos Antonio Vélez