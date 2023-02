“Error de él y de Cataño”, padre de joven agresor denuncia amenazas a la familia

Dayro Montenegro, el papá de Alejandro, el hincha que agredió a Daniel Cataño, habló y expuso su punto de vista por lo sucedido. Pidió perdón y dejó claro que su hijo no es un delincuente.

En dialogo con Caracol Radio, en el programa de El Alargue, el comerciante de la ciudad de Ibagué expresó que hubo una equivocación mutua y reconoce que su hijo se equivocó.

Además, destacó que tienen unos antecedentes impecables y que han estado en varios países acompañando a Deportes Tolima.

No es un delincuente

“Dayro Alejandro Montenegro no es un delincuente como algunos medios y algunas personas lo quieren hacer ver. Tiene 21 años, tiene un hogar conformado con su esposa, estudiante de administración de empresas hace más o menos un año, se retiró porque es un comerciante, él tiene un almacén de ropa, tiene una venta de cerámica de acuerdo al producto que nosotros manejamos, él es independiente totalmente, ponemos a disposición nuestras hojas de vida si en algún caso tenemos algún antecedente judicial, tanto él como mi persona. Hemos viajado por todo territorio nacional. Hemos estado en Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay acompañando al Deportes Tolima, y en ningún momento hemos tenido ningún altercado”.

Disculpas públicas

“De parte de la familia y de parte propia mía le pedimos mil disculpas a toda la afición del fútbol profesional colombiano, le pido disculpas a la hinchada de Millonarios, a la hinchada del Deportes Tolima, los directivos, al cuerpo técnico, a los jugadores, a la Policía Nacional, que habían montado un operativo muy bueno, pero que por culpa de un error que cometió mi hijo, desafortunadamente se vio manchado”.

Error mutuo

“Desafortunadamente por error tanto de él como de Daniel Cataño, que sé que es un ser humano y como toda persona se equivocó, por las provocaciones que se hicieron, se cometió el error, no lo voy a discutir, no lo voy a tapar, porque es muy reprochable lo que hizo mi hijo, pero también como toda persona se equivoca y mil disculpas para toda la afición del fútbol colombiano y que estamos a la espera que todo se solucione por el bien de todos”.

“En las conversaciones que hemos tenido con Dayro Alejandro él asume que se equivocó, como se equivocó Daniel (Cataño), son seres humanos y lo importante no es caer sino saberse levantar... no es un delincuente, no es una persona de vicios, como todo ser humano se equivocó”.

Provocación

“No quiero entrar en defensa de un acto que es reprochable, no lo justifico, como padre me quedaría mal y como persona y como aficionado del fútbol e hincha del Deportes Tolima, pero yo creo que hay unos videos también donde hay una provocación, no está bien lo que se hizo, pero todo es concordante a la situación. Lo que queda en la mente del aficionado, del periodista y de la afición en sí obviamente es la agresión que tuvo Dayro Alejandro, hay un antecedente y yo creo que los videos lo muestran todo”.

Amenazas a la familia

“Desafortunadamente nosotros hemos tenido amenazas, tanto la familia, incluyendo la esposa, mi persona y el mismo Alejandro. Es la oportunidad de mandarle un saludo a Daniel Cataño, que como todo ser humano que se equivocó, tratemos de bajarle un poco el nivel de agresividad a los aficionados, dependiendo de ellos es que vienen todas las amenazas que nos tienen por redes, también por mala información de algunos periodistas”.

Paradero desconocido

“Por cuestión de seguridad no lo tenemos en el hogar, lo tenemos en un sitio reservado por las circunstancias que están pasando”.