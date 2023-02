“Me dejé llevar”: hincha que agredió a Cataño se mostró arrepentido y pidió disculpas

Este domingo, el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) vivió otro vergonzoso capítulo, luego de que un hincha del Deportes Tolima burlara la seguridad del Estadio Manuel Murillo Toro e ingresara al terreno de juego para agredir al futbolista Daniel Cataño.

El hecho ha generado muchas reacciones de parte de diferentes actores en el entorno del balompié cafetero. Este lunes, el medio Mas Noticias del Tolima publicó un video en el que Alejandro Montenegro Díaz, agresor del futbolista antioqueño pidió disculpas por lo ocurrido.

El aficionado del ‘Vinotinto y Oro’ dejó claro que está arrepentido por lo que hizo y que el fútbol debe vivirse en paz desde los diferentes actores.

A la Policía Nacional, a la hinchada del Deportes Tolima y a los que viajaron desde Bogotá para acompañar al equipo los Millonarios.

Hoy me presento ante ustedes para pedir disculpas. De pronto me dejé llevar de las emociones que se viven dentro de un estadio de fútbol. Son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia.

— Alejandro Montenegro Díaz