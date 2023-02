“No tenía cabeza”, el ‘Tino’ Asprilla hizo serias confesiones de su etapa como jugador

Si hay que hablar de jugadores emblemáticos en la Selección Colombia, sin duda Faustino ‘el Tino’ Asprilla se lleva un párrafo aparte. Sus goles ilusionaron a una generación entera y, además, le dieron el tiquete para que compitiera en la élite del fútbol mundial, en ligas como la Serie A y la misma Premier League.

Su paso por el Parma de Italia y el Newcastle de Inglaterra dejó grata recordación y abrió el camino deportivamente para que Colombia estuviera en el radar; sin embargo, el legado del ‘Tino’ pudo ser mucho más grande y hasta él lo dejó saber, pero las cuestiones extrafutbolísticas hicieron algunos estragos.

¿Qué dijo el ‘Tino’ Asprilla?

A través de una entrevista con el medio ‘Gazzetta dello Sport’ en Italia, el atacante confesó que hubo muchas limitaciones en su propio ‘modus vivendi’ que le impidieron tener un mayor progreso.

En palabras de Asprilla, “no tenía cabeza. No me gustaba entrenar y me costaba entender lo que pedían los entrenadores. Estaba acostumbrado a jugar con libertad y en cambio aquí hay que ser fiel a la táctica”.

Así mismo, admitió que tuvo una constante vida nocturna en Italia.

“No llevaba la vida de un atleta perfecto. Me acostaba tarde y casi nunca solo. Me despertaba tarde, pues me gustaba ir a discotecas y fiestas. En fin, todo este lío que era mi vida, el fútbol no estaba en primer lugar”, admitió el exdelantero.

En complemento con sus opiniones, el ‘Tino’ deja claro que el fútbol de antes era muy distinto al de la actualidad. Él lo mira, pero dice no divertirse con él, pues “todos son pases laterales y poco regate”.

“Luego esos entrenadores parecen todos alborotadores frente a los banquillos y les gritan a los jugadores lo que tienen que hacer. Me fastidia el protagonismo de ellos, pues parece que han inventado el fútbol y a lo mejor ni saben taponar un balón”.