Soldado caído: propuso matrimonio ante miles, en el estadio, y le dijeron que no

Una propuesta de matrimonio rechazada en pleno estadio mexicano le da la vuelta al mundo ante la negativa de la dama que salió corriendo ante la mirada incrédula de miles de espectadores.

Los Rayados del Monterrey derrotaron este jueves por 0-2 al Atlas y asumieron el liderato del torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano al llegar a 15 puntos, tres más que los campeones Tuzos del Pachuca, segundos en la tabla, pero lo que más llamó la atención se dio en el entretiempo.

Un joven aprovechó el descanso del juego, que no llevaba anotaciones, para darle algo de emoción, pero lo que no esperaba era que su novia le dijera que no.

Le puede interesar: Magistral golazo colombiano maravilló a muchos en el fútbol mexicano

Mujer rechazó propuesta de matrimonio en pleno estadio.

En el entretiempo, las pantallas enfocaron un amoroso momento en el que un joven le pidió matrimonio a su novia en la mitad del campo. El enamorado hombre se puso de rodillas, pero ella le dijo que no.

No mames jajajaj se pasó de verga pic.twitter.com/7f4p2z3RIV — AbelSanchez 🇲🇽🔴⚫️ (@AbelSanchez511) February 10, 2023

La dama salió corriendo del lugar, para sorpresa de los asistentes al estadio que la abuchearon con todo.

NO HAY AMOR EN EL JALISCO



Se rechazó una propuesta de matrimonio al medio tiempo del partido.

¿Palabras de apoyo para este hombre?

🥺😢 pic.twitter.com/BaNWGbZoA5 — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) February 10, 2023

Monterrey es nuevo líder

En la sexta jornada, Rogelio Funes Mori y Alfonso González anotaron por los Rayados. El Atlas cayó del noveno al décimo puesto con siete unidades.

En la primera parte, ambos cuadros tuvieron oportunidades de anotar. Al minuto 18, el colombiano John Stefan Medina estrelló una pelota en el poste y al 41′, Funes Mori hizo lo mismo.

Vea acá: Piqué estrelló su ‘Twingo’ y claramente se le toteó de la risa a su novia

Un poste también evitó un gol del Atlas al 20, cuando el argentino Julio Furch mandó al travesaño un balón.

En la segunda parte, los Rayados se adueñaron del encuentro y sentenciaron el marcador. En un tiro de esquina, Luis Romo le dio una asistencia a Funes Mori, quien ante la salida del guardameta colombiano Camilio Vargas definió el 0-1 al 60.

Funes Mori volvió a ser protagonista al 63, cuando después de que Vargas le detuvo un cabezazo, le puso un pase a González, quien con el marco abierto logró el 0-2.

El Atlas tuvo una oportunidad clara al 71, en un tiro de esquina que terminó con un remate con la testa del colombiano Julián Quiñones que atajó el portero argentino Esteban Andrada.

Dos horas antes, el León goleó por 0-3 a los Gallos Blancos del Querétaro en el inicio de la sexta jornada. Los partidos se reanudarán este viernes con la visita del Mazatlán FC al Puebla y del San Luis al Tijuana.

El sábado, las Águilas del América recibirán al Necaxa, los Tigres UANL a los Pumas UNAM, el Juárez FC al Santos Laguna y los Tuzos a las Chivas del Guadalajara.

Los partidos finalizarán el domingo con el Toluca-Cruz Azul.