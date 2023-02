¿Qué pasó con Tito Puccetti? Reapareció y habló de la compleja cirugía que tuvo

Para muchos ha sido sorpresa la ausencia del periodista y relator Tito Puccetti en las transmisiones y programas de los que hace parte en el canal Win Sports. Sin embargo, esto tiene su explicación y es que debido a cuestiones de salud ha tenido que retirarse por unos días de sus labores.

A través de su cuenta de Instagram, el narrador compartió una imagen en un centro médico de Bogotá, publicación en la que, además, confirmó que se sometió a una compleja cirugía.

Pues bien, en el mensaje de su cuenta de Instagram, Puccetti aclaró que se trató de una cirugía de columna. Sumado a esto, dedicó unas emotivas palabras al neocirujano que lo operó, Roberto Díaz, quien fue compañero del colegio.

Sumado a lo anterior, este martes Tito Pucceti apareció en el programa ‘Día a Día’ de Caracol y reveló más detalles de su problema de salud. El comunicador de 53 años confesó que su molestia inició tras un partido de fútbol que jugó en Buenos Aires, Argentina.

Quedé torcido, como casi paralizado (…) fui al médico y me dijo ‘usted tiene un disco salido y eso produce muchos dolores.

Las dificultades comenzaron a aparecer en mayor medida y por recomendación de algunos doctores, pudo manejar el dolor únicamente con “trabajo físico y mucho trabajo abdominal”. Fueron varios años postergando la cirugía, al rededor de diez y el pasado Mundial de Qatar fue un momento definitivo para tomar la decisión.

En el Mundial la pasé muy mal, y llegué y le dije a mi compañero de colegio Roberto Díaz, un neurocirujano de los mejores que hay, ‘opéreme’. Él ya me había dicho que me tenía que operar, y bueno, es una operación dura, me cambiaron los discos malos y ya. Estoy recuperándome, llevo una semana de recuperación y ahí vamos.

— Tito Puccetti