Exnovia de Egan aprovechó temblor para mandarle su ‘indirectazo’ al ciclista

Egan Bernal no deja de ser una de las más grandes figuras que ha tenido el ciclismo colombiano en su historia, pero también, su figura ha tomado relevancia por sus opiniones políticas y situaciones extradeportivas.

En cuanto a su participación en eventos ciclísticos, hay que decir que Bernal no pudo participar en la prueba de fondo de los Campeonatos Nacionales 2023, tras una caída sufrida en la primera vuelta de la Vuelta a San Juan.

Vea acá: ¿Plagiaron a Higuita? Comercial de refresco africano desempolvó viejos recuerdos

Exnovia de Egan Bernal y un tuit que dio de qué hablar

Volviendo al entorno del pedalista colombiano, este lunes volvió a ser tendencia su exnovia Xiomara ‘Xiomy’ Guerrero, por un trino que no dejó muy bien parado a Bernal. Tras el temblor que se produjo en Bogotá durante la noche anterior, Guerrero le mandó un vainazo al hombre del INEOS.

Vea también: Esperanza en Turquía: futbolista fue rescatado con vida entre los escombros

“Dicen que tembló! Pero gracias a mi ex ya no siento nada!” fue la frase de la expareja de Egan que generó todo tipo de comentarios en Twitter. Cabe recordar que luego de terminar su relación, esta mujer continuó trabajando junto al deportista, pero en la actualidad parece que no tienen mayor vínculo que el mencionado.

Desde hace un tiempo, Bernal sostiene una relación con Mafe Motas, médica veterinaria con la que se le ve muy a menudo a través de sus redes.