‘Teo’ dijo toda la verdad sobre peticiones de ‘estrellita’ que habría hecho al Unión

Este lunes, Teófilo Gutiérrez estuvo como invitado en el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio. El futbolista atlanticense fue presentado este domingo como nuevo jugador del Atlético Bucaramanga, antes del encuentro en el que el ‘Leopardo’ terminó venciendo al Junior de Barranquilla.

Cabe recordar que antes de que se confirmara su traspaso al equipo santandereano, el exjugador del Deportivo Cali fue vinculado con varios clubes como el propio ‘Tiburón’, Independiente Santa Fe, Águilas Doradas y Unión Magdalena.

En el mencionado espacio radial, Teófilo fue cuestionado sobre diferentes cuestiones, entre ellas, las relacionadas con sus acercamientos con otros clubes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Por supuesto, una de las preguntas estuvo relacionada con las supuestas exigencias que ‘Teo’ le habría hecho al ‘Ciclón’. Se decía que había pedido un lote para construir una casa frente al mar, además de tener la posibilidad de disponer de uno de los yates y del helicóptero de la familia Dávila, máximos accionistas del cuadro samario.

Bueno, ya si me lo querían dar, yo lo recibía. Tengo grandes amigos allá y bueno, hicieron todo lo posible para que yo fuera al Unión.

Me daba risa lo que decían algunos colegas tuyos y siempre me da risa, pero bueno, disfruto la vida como es, muy feliz gracias a Dios por todo lo que me ha dado el fútbol y que he ganado todo. He ganado todo y eso me hace feliz cada día, y el recibimiento de la gente a donde voy es muy especial.

— Teófilo Gutiérrez