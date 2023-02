“No hay nada”: ‘Rigo’ dejó alarmantes mensajes sobre el ciclismo colombiano

Pese a que Miguel Ángel López se quedó con la Vuelta a San Juan 2023, para nadie es un secreto que el ciclismo colombiano no pasa por el mejor momento. El propio ‘Supermán’, que regresó al país para unirse al Team Medellín, es prueba de ello.

Este jueves, Rigoberto Urán fue entrevistado en el canal ‘Telemedellín’ y dejó mucha preocupación por la actualidad del ‘deporte de las bielas’ en territorio colombiano. Fiel a su estilo, ‘Rigo’ dejó una gran pregunta en el tintero y por supuesto, mucha incertidumbre para los próximos años.

Con la sinceridad y las palabras que lo caracterizan, el nacido en Urrao (Antioquia) lamentó el presente de este deporte en Colombia y manifestó que teme por su futuro. El integrante del EF-Education EasyPost, que ha sido subcampeón del Giro de Italia y medalla de plata en los Juegos Olímpicos no entiende qué pasa con la nueva camada de pedalistas cafeteros.

¿Cuál es la realidad? Que no tenemos ningún ciclista. Lo último que estaba se llama Sergio Higuita, Dani Martínez, Buitrago...

Maric*, no hay nada, g*evón. No hay un hijueput* ciclista bueno. No sé qué es lo que pasa.

En Europa el ciclismo está muy fuerte, acá, pues se sigue trabajando, pero no sé, falta esa calidad porque han ido muchos ciclistas a Europa, ¿cierto? Pero no aguantan uno o dos años.

— Rigoberto Urán