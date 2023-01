¿Senador como su hermano? Leandro Castellanos se retiró y ya habló de sus aspiraciones políticas

Leandro Castellanos habló de sus aspiraciones políticas ahora que se retiró del fútbol profesional y no ocultó que le apasiona el tema. Además, le dedicó unas palabras a su hermano, quien ya tiene una amplia carrera como político.

Vea también: ¡Se va un campeón! Leandro Castellanos oficializó su retiro del fútbol por una triste razón

El 31 de enero de 2023, Leandro Castellanos ofreció una rueda de prensa en la que, acompañado de los directivos de Santa Fe, anunció su retiro del fútbol profesional. el ídolo ‘Cardenal’ puso fin a una extensa carrera, por eso, en la tarde del mismo día, fue invitado al programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio para contar detalles de su decisión.

En dicho programa a Castellanos le preguntaron qué vendrá para él en su vida, a lo que respondió haciendo énfasis en su familia. Justo después le insinuaron si en su futuro vendrá algo relacionado con la política, ya que su familia está muy ligada a esta. Leandro no le huyó al tema, por el contrario, expresó que la política es algo que le apasiona y destacó la carrera de su hermano.

Para nadie es un secreto que en mi familia asumen ese rol. Mi hermano ha sido concejal, alcalde, diputado y ahora es senador, que también me gusta. Siempre le he acompañado en este sueño. Me parece que es un ser humano integro, como nos enseñaron en casa.

No puedo decir que no me apasiona, porque sí me apasiona. Pero todo a su debido tiempo. Ahora tengo que hacer la transición, estabilizar mi familia, darle tiempo a mis hijos, mi esposa, mis padres, que aún los tengo vivos, y a mi abuela que me ayudó a criar.

— Leandro Castellanos