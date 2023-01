‘Juanferlocura’: ni los ‘colados’ se quisieron perder el debut de Quintero con Junior

Luego de toda una novela, el fichaje de Juan Fernando Quintero por el Junior de Barranquilla se hizo realidad y este domingo, el ‘10′ ha hecho’ su debut con el equipo que dirige Arturo Reyes.

El exjugador de River Plate es inicialista en el duelo ante el equipo de sus amores, el Deportivo Independiente Medellín. Por supuesto, se esperaba un Estadio Metropolitano lleno y aunque no fue así, sí hubo una gran asistencia.

Hasta ‘colados’ hubo en el Metropolitano por debut de ‘Juanfer’

Con unas gradas casi llenas, el ‘Tiburón’ saltó al terreno de juego con su fichaje estrella. Hasta juegos pirotécnicos hubo para un recibimiento espectacular en el estreno de Junior como local esta temporada.

⚽ ¡Enorme recibimiento para 'Tiburones' y 'Poderoso' en el Metropolitano! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/56BBfYPpX7 — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 30, 2023

Fue tanta la euforia y la expectativa, que horas antes se difundieron en redes sociales algunas imágenes de lo que serían algunos simpatizantes del cuadro rojiblanco burlando la seguridad del recinto deportivo para así ‘colarse’ y poder ver el encuentro frente al ‘Poderoso’.

Esta es una imagen que se ha hecho habitual durante as últimas temporadas e incluso, muchos internautas han denunciado que la logística para entrar al estadio no es la mejor y que la policía no da abasto en muchas ocasiones para controlar a los desadaptados.