Empieza la etapa final del Sudamericano Sub-20 y Colombia intentará ‘bajar de la nube’ a Uruguay

El partido Uruguay vs. Colombia en el hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub-20 2023 será un difícil reto para Héctor Cárdenas y sus dirigidos. ‘La Tricolor’ viene de dar un golpe de autoridad con su victoria diferente a Argentina, la cual le permitió meterse en el hexagonal. Ahora, tendrá que afrontar cinco partidos bastante complejos y ‘La Celeste’, que arrasó en el Grupo A, será un rival de cuidado.

Colombia vs. Uruguay

Estadio El Campín de Bogotá

8:00 PM

¿Cómo llega Colombia?

La victoria 1-0 contra Argentina ratificó que la defensa y el medio campo de Colombia pasan por un buen momento. Si embargo, en ataque ocurre todo lo contrario. Frente a ‘La Albiceleste’, ‘La Tricolor’ dominó el juego y eso que no contó con Gustavo Puerta, su volante más importante, capitán del plantel y, hasta ahora, uno de los mejores jugadores del Sudamericano. Lastimosamente, cada vez que aprovechó ese dominio para buscar el arco rival, falló. Aunque Daniel Luna y Óscar Cortés han tenido un buen desempeño, Cárdenas todavía no encuentra y nueve con gol, ya que Ricardo Caraballo e Isaac Zuleta no han dado la talla.

Frente a los uruguayos, Puerta, quien recientemente fue vendido al Bayer Leverkusen de Alemania, volverá a la alineación de Colombia, pues pagó la fecha de sanción por acumulación de amarillos contra los argentinos. Con su presencia, los hinchas esperan que le equipo tenga otro aire en el frente de ataque

El análisis de Héctor Cárdenas.

Después del partido contra Argentina, Héctor Cárdenas habló con los medios y dejó algunas declaraciones interesantes,. Lo más importante fue que confirmó que Daniel Luna, quien salió lesionado contra ‘La Albiceleste’, podrá jugar contra Uruguay. “Esperamos la evolución y sabemos que de aquí al martes lo vamos a tener recuperado.”, señaló con tranquilidad Cárdenas.

Para concluir, el entrenador expresó que la selección Colombia ha estado mejorando desde el inicio del Sudamericano. Sin embargo, esto no es un argumento para confiarse y dejar de lado el buen nivel que han mostrado las demás selecciones.

A través de los partido el equipo fue creciendo, hubo algunos partidos muy buenos y otros por mejorar. Eso hace parte de la competencia y del nivel que muestras todas las selecciones que compiten. — Héctor Cárdenas

¿Cómo llega Uruguay?

Cuando Brasil y Argentina parecían ser las selecciones favoritas en este Sudamericano Sub-20, Uruguay apareció y, dando cátedra de fútbol en el Grupo A, dejó claro que está para ser campeón. En los cuatro partidos que disputó, contra Venezuela, Chile, Ecuador y Bolivia, los uruguayos sumaron 10 puntos, es decir que ganaron tres y empataron uno.

‘La Celeste’ goleó sin ningún problema a Chile (0-3), Venezuela (3-0) y Bolivia (4-1), mientras que Ecuador fue el único que le sacó puntos (1-1). Con 11 goles a favor y solo dos en contra, el equipo por Marcelo Broli es el favorito para quedarse con el primer lugar del hexagonal.

Actualmente, Uruguay cuenta con tres jugadores que se encuentran peleando por ser el máximo goleador del Sudamericano: Álvaro Rodríguez, Fabricio Díaz y Luciano Rodríguez, todos con tres goles, encabezan la tabla de goleadores.

