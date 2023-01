Periodista argentino salió a ‘recoger cable’ tras hablar de Pablo Escobar y la Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 consiguió la clasificación al hexagonal final del Campeonato Sudamericano, luego de vencer por la mínima diferencia al seleccionado argentino, en un duelo apretadísimo en el Estadio Pascual Guerrero que tuvo lugar el pasado viernes.

Tras culminarse este duelo y confirmarse la eliminación de la ‘Albiceleste’, el periodista argentino Pablo Carrozza se desató y dijo de todo en contra del representativo cafetero, al cual calificó como de “medio pelo” y además, mencionó que los jugadores serían integrantes del “Deportivo Pablo Escobar de Cali, de Barranquilla o de Medellín”.

Decí que no teníamos tanto equipo, que perdimos con Paraguay, no perdimos contra Francia, Alemania, Bélgica. No, no. Perdimos con Paraguay y con Colombia, el equipo que hoy nos gana, es un equipo de cuarta división, con respeto al pueblo colombiano, que juegan en el Deportivo Pablo Escobar de Cali, de Barranquilla o de Medellín.

— Pablo Carrozza