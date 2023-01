Germán Mera le ‘cantó la tabla’ a Fuad Char por tildarlo de “sindicalista”

La polémica de este sábado se armó en torno al Junior de Barranquilla, en especial sobre su máximo accionista, Fuad Char, quien habló de una aparente “huelga” en medio de la Copa Sudamericana 2020, para que él accediera a darle premios a los jugadores en dicha instancia.

Según Char, los responsables habían sido Teófilo Gutiérrez, junto a referentes en ese tiempo como Fabián Viáfara, Fredy Hinestroza y el propio Germán Mera; este último salió muy extrañado por esas declaraciones. Viendo la gravedad de la situación, así como algunas amenazas que recibió en sus redes sociales, decidió dar su versión de los hechos.

Lea también: ¿'Teo’ armó huelga en el Junior? Fuad Char fue ‘clarito’ y lo explicó todo

A través de una entrevista con Carlos Arturo Arango, el actual defensor del Deportivo Cali no entendió la versión de Char, quien lo había señalado de ser “sindicalista”. Ante esto, Mera quiso aclarar la polémica y limpiar su nombre.

“No es sano que se manche el nombre del buen hombre, el buen deportista, el buen ser humano. Me han manchado con señalamientos de que soy un sindicalista.

Nunca he tenido ningún problema, siempre he sido un profesional y me toma mucha sorpresa que haya estado nombrado en estos temas”.

— Germán Mera, defensor del Cali