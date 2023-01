“Deportivo Pablo Escobar”: periodista argentino estalló contra ‘La Tricolor’ Sub-20

Este viernes, la Selección Colombia Sub-20 consiguió la clasificación al hexagonal final del Campeonato Sudamericano, luego de vencer por la mínima diferencia al seleccionado argentino, en un duelo apretadísimo en el Estadio Pascual Guerrero.

El único tanto del partido llegó sobre el minuto 75, tras un contrataataque que finalizó el delantero del FC Barcelona Juan David Fuentes con un débil remate, el cual no pudo ser controlado por el guardameta Franco Herrera, quien se mandó uno de los ‘bloopers’ del torneo.

Vea acá: No se olvida de ellos: Durán sigue ‘enchufado’ con la sub-20 y lanzó gran elogio

Con este resultado, los dirigidos por Héctor Cárdenas confirmaron su nombre en la siguiente ronda, mientras que el equipo que tiene como entrenador a Javier Mascherano quedó eliminado del certamen.

Luego de culminarse el encuentro y confirmarse la eliminación de la ‘Albiceleste’, el periodista argentino Pablo Carroza, conocido por sus polémicas declaraciones y también por el trabajo de investigación que hace con las barras populares de los equipos en ese país, dejó otra ‘perlita’ contra Colombia.

Eso sí, antes de despacharse contra el combinado nacional, Carrozza señaló que lo que iba a decir era “con todo el respeto” hacia el pueblo colombiano, pero de una vez inició su intervención diciendo que ‘La Tricolor’ es un equipo de cuarta categoría.

Decí que no teníamos tanto equipo, que perdimos con Paraguay, no perdimos contra Francia, Alemania, Bélgica. No, no. Perdimos con Paraguay y con Colombia, el equipo que hoy nos gana, es un equipo de cuarta división, con respeto al pueblo colombiano, que juegan en el Deportivo Pablo Escobar de Cali, de Barranquilla o de Medellín.

— Pablo Carrozza