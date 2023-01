No fue por plata: James explicó por qué se fue a Qatar y se la ‘tiró toda’ a un DT

Su llegada al Olympiacos de Grecia ha sido todo un acierto para James Rodríguez, quien ha venido mostrando ‘pinceladas’ del gran nivel que lo llevó a estar en equipos como el Oporto, Real Madrid y el Bayern Múnich.

Para muchos, su paso al Al-Rayyan de la liga de Qatar fue todo un retroceso para su carrera, ya que allí, además de ser un fútbol de un nivel alejado de la élite, tampoco tuvo mucha regularidad y las lesiones fueron el pan de cada día.

Vea acá: De película: así fue la espectacular presentación de la ‘Roca’ Sánchez en San Lorenzo

Ya es conocido el gusto de James por la plataforma Twitch y este jueves estuvo como invitado en el espacio de Ricardinho, el histórico jugador portugués de fútbol de salón.

Vea también: Revelan cómo el Aston Villa le ‘robó’ el fichaje de Durán a dos gigantes de lnglaterra

Entre las preguntas que recibió el ‘10′ de la Selección Colombia, por su puesto, salió al flote el tema de su ida a la liga de Qatar. Aunque muchos señalan que este inesperado traspaso fue por dinero, el volante cucuteño negó que fuera así y más bien, apuntó hacia un técnico que no lo tenía mucho en cuenta.

Lo de Qatar fue porque el entrenador ya no me quería (Rafael Benítez en el Everton). Ese año tuve problemas físicos, los clubes en Europa me decían: ‘vienes, pero no te vamos a dar un salario como el que tienes ahora’. Lo de Qatar fue lo de la Copa del Mundo.

— James Rodríguez