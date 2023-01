No hay jugadoras con nivel: Dimayor reveló por qué la Liga Femenina solo tiene 17 equipos

El presidente de la Dimayor dijo que no hay suficientes jugadoras buenas para hacer una Liga Femenina con los 36 clubes profesionales del país. Sus palabras, por supuesto, darán de qué hablar, aunque él dejó claro que es consciente de ello.

El 24 de enero de 2023, horas antes de que se confirmó el formato de la Liga Femenina para 2023, Fernando Jaramillo, el presidente de Dimayor, dio una entrevista al programa ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio Cali. En esta le preguntaron por qué en la Liga Femenina solo participarán 17 clubes, teniendo en cuenta que en la Dimayor hay 36.

Aunque era consciente de que sus palabras iban a ser polémicas, Jaramillo aseguró que en el país no hay suficientes jugadoras con el nivel necesario para participar en la Liga Femenina. Debido a esto, hacer una con 17 clubes es suficiente.

Esta respuesta va a ser controversial, pero la voy a dar. No necesariamente hay tantas jugadoras con nivel en Colombia para tener 17 clubes compitiendo al nivel que queremos. Entonces hay que considerar que las jugadoras se agotan, por eso hay cinco extranjeras autorizadas, cuatro en campo. Yo soy consciente de la capacidad que tenemos en el fútbol femenino, pero organizarnos de manera que las jugadoras puedan representar a 36 clubes competitivamente no es fácil. Entonces 17 clubes es un número bastante considerable para participar en la Liga Femenina. Eso es lo que tenemos hoy. — Fernando Jaramillo

Las palabras. de Jaramillo no terminaron ahí, ya que también aseguró que los equipos femeninos no son autosuficientes y por eso la mayoría de los clubes del país no tienen.

“No solo es el costo de la logística para la organización de la Liga, que es bastante, también el costo de una nómina femenina, que no necesariamente es autosostenible”, Fernando Jaramillo

¿Cómo será la Liga Femenina 2023?

El 24 de enero de 2023, la Dimayor emitió un comunicado oficial con el que confirmó el formato oficial para la Liga Femenina en 2023. Como muchos esperaban, pues la División Mayor del Fútbol Colombiano suele salir con un ‘chorro de babas’ cuando del fútbol femenil se trata, el certamen durará menos de seis meses.

Según lo confirmó dicho comunicado, la Liga Femenina empezará en febrero y terminara en junio. Lo más indignante es que la excusa, en esta ocasión, es el Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023, en el cual participará la selección Colombia, y también la realización de la Copa Libertadores Femenina 2023.

