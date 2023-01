¿Eligió al Unión? ‘Teo’ habría dejado al Bucaramanga ‘con los crespos hechos’

Según diferentes versiones de la prensa, Teófilo Gutiérrez estaría cerca de firmar contrato con el Unión Magdalena. La información no cayó bien en el Bucaramanga, pues desde ele quipo santandereano ya habían confirmado que querían fichar a ‘Teo’.

Aunque el presidente del Unión Magdalena había negado los contactos para fichar a Teófilo Gutiérrez, parece que todo cambió. En la tarde del 22 de enero de 2023, diferentes sectores de la prensa deportiva samaria empezaron a dar como un hecho que ‘Teo’ jugará en el ‘Ciclón’.

Inmediatamente hubo revuelo entre los seguidores del fútbol colombiano, ya que muchos están a la expectativa de saber cuál será el próximo equipo del barranquillero. De hecho, hubo quienes se atrevió a decir que el próximo miércoles 25 de enero será la presentación oficial de Teófilo con el Unión, dato que incomprobable por el momento.

Confirmado! @TeoGutierrezCF es nuevo jugador del @UnionMagdalena . Lo presentarán el miércoles cuando el equipo enfrente al Huila de local y jugaría 45 minutos. @AtlanticoEmi @zonacero — Jorge Cura Amar (@jorgecura1070) January 22, 2023

Teo al Unión Magdalena https://t.co/4niqdXJJEe — Marino Millán (@marinomillan) January 22, 2023

Ante tanto revuelo, hubo quien salió a decir que, por ahora, no hay nada concreto entre Teófilo y el Unión Magdalena. Algunas versiones, como la de ‘Pipe’ Sierra, uno de los periodistas más influyentes cuando de fichajes del FPC se trata, indicaron que ‘Teo’ no tiene nada firmado con el club samario, pero sí hay un acuerdo. Otras, como la de Alexis Rodríguez, señalaron que el presidente del Unión sigue firme en su decisión de no contratar al experimentado jugador.

🚨 Teófilo Gutiérrez (37) aún no es jugador de #UniónMagdalena; hay acuerdo sobre términos personales, PERO falta la aprobación del máximo accionista…



👀 #Bucaramanga le hizo dos ofertas y aún esperan la respuesta del delantero. Info junto a @alexisnoticias 🔵🔴🔛🟡🟢 pic.twitter.com/nefnVpxuoM — Pipe Sierra (@PSierraR) January 23, 2023

Tema Teo



Siendo las 6:20 pm



Por ahora sigue siendo un NO por parte del máximo accionista del @UnionMagdalena (ED) a pesar de la lesión del Caballo. Un sector de la directiva seguirá intentando convencer a ED@ABucaramanga

Su propuesta no está lejos de los deseos de Teo pic.twitter.com/vryYQTE6Us — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) January 22, 2023

El Bucaramanga sí le hizo una oferta a Teófilo Gutiérrez.

En medio de la incertidumbre por la falta de información oficial sobre el futuro de Teófilo Gutiérrez, Jaime Elías Quintero, el presidente del Bucaramanga, confirmó que su equipo sí está negociando para contratarlo en una charla con Caracol Radio. Sin darle muchas vueltas al asunto, el directivo dejó claro que puso una oferta sobre la mesa para fichar a ‘Teo’. Además, señaló que todo pasará por la decisión que tome le jugador, pues en el club santandereano ya hicieron lo necesario para contratarlo.

“Hace días, el viernes, veníamos en una negociación con el representante del jugador. No quiere decir que vaya a llegar, hubo una propuesta nueva nuestra y estamos a la espera de que sea aceptada”, Jaime Elías Quintero

