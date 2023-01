Mayer Candelo le tiró ‘todos los perros’ a Melissa Martínez, pero ella lo frenó en seco

Mayer Candelo coqueteó con Melissa Martínez y ella le explicó por qué nunca tendría una relación con él. Sin embargo, la bella periodista y empresaria reconoció que le arsenal de seducción de Mayer la dejó sin palabras.

En la tarde del 20 de enero de 2023, durante la transmisión del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, Mayer Candelo aprovechó un momento de distención para ‘tirarle los perros’ a Melissa Martínez. Mayer encaró, como hacía en sus épocas de futbolista, y le dejó claro a ‘Meli’ que lleva mucho tiempo esperando por ella.

“Yo llevo toda la vida esperándola, y seguiré esperándola”, Mayer Candelo

Ante las atrevidas palabras, Melissa le respondió a Mayer recordándole que en su casa no van a quedar muy contentos con él.

“Hoy lo van a echar de la casa”, Melissa Martínez

Lo que la bella periodista no esperaba es que el exjugador es soltero, pues él mismo se lo recordó para volver a poner sobvre la mesa su interés en ella.

“No, yo soy soltero, Melissa. Por eso te he esperado siempre. Yo tengo hijas, tengo dos hijas, pero yo soy soltero”, Mayer Candelo

Melissa Martínez ‘paró en seco’ a Mayer Candelo.

Los ‘piropos’ de Mayer Candelo rindieron sus frutos, ya que Melissa Martínez se sonrojó. Sin embargo, ella ‘frenó en seco’ a Mayer al explicarle por qué él ya no tiene ninguna oportunidad con ella, y la razón tiene mucho que ver con su reciente separación del futbolista Matías Mier.

“Entre los requisitos hay uno que Mayer ya no puede cumplir: nada de fútbol, nada de guayos”, Melissa Martínez

Mayer Candelo concluyó expresando que las palabras de Melissa ‘le rompieron el corazón. “¿Por qué Melissa? No me desilusione así, no me corte la ilusión”, fueron las palabras del exjugador y ahora entrenador. Cabe señalar que el divertido momento provocó que Melissa reconociera que hace mucho tiempo un hombre no lograba intimidarla como lo hizo Mayer, palabras que desataron muchas risas entre los demás integrantes de ‘El Vbar’.

