A Eduardo Luis no le gustó ‘ni cinco’ la Selección Sub-20: dejó saber el porqué

La Selección Colombia Sub-20, a punta de individualidades como Gustavo Puerta y el mismo Óscar Cortés, le remontó 2-1 a Perú y sigue con vida de cara al principal objetivo: clasificar al próximo Mundial de Indonesia en dicha categoría; eso sí, tras el ‘papayazo’ frente a Paraguay, será muy camino lleno de huecos.

Pese a que la ‘Tricolor’ ganó, no se llenó el paladar de la crítica. Muchos no se explican algunos fundamentos tácticos del combinado dirigido por Héctor Cárdenas, quien ha sido señalado por no formar un equipo con jugadores de gran talento.

¿Qué ha dicho Eduardo Luis?

A través de su canal de YouTube, el reconocido “Toxi Relator” lanzó un video apenas culminó el compromiso de la Selección. Está claro que la victoria numéricamente habla por sí sola, pero el funcionamiento no le gustó absolutamente nada.

Eduardo Luis mencionó una razón principal por la que el fútbol colombiano no progresa o no tiene equipos exitosos. Según él, dicho problema “pasa directamente por los entrenadores y formadores”, pues “no son capaces de formar equipo con la materia prima que hay”, además de mencionar que Héctor Cárdenas lo está defraudando.

“No hay idea de juego y no hay trabajo con la Selección de Mayores para definir cómo se debe jugar”, señaló el narrador, quien no se explica cómo es que Cárdenas no llamó a Tomás Ángel para integrar la nómina, pues de acuerdo con él, “es superior a todos los que están ahí”.

Así mismo, pidió a gritos a Juan Carlos Osorio para que sea formador de la Selección Colombia. “Es de lo mejor que hay aquí, pero no lo pueden ni ver porque es prohibido”, señaló el relator, quien propuso también otros nombres como Alberto Gamero y Alejandro Restrepo.

¿Cuándo vuelve a jugar la sub-20?

La ‘Tricolor’ descansa en la próxima fecha y volverá el miércoles 25 de enero a las 7:30 p.m. (hora local), fecha en la que se medirán a la siempre peligrosa Brasil. Si sueña con clasificar, deberá protagonizar un batacazo en el Sudamericano.