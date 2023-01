Al DT del Everton no le gustó ‘ni cinco’ que Yerry Mina le ‘diera la cara’ a la hinchada

El Everton no pasa por su mejor momento en la Premier League. Ha tropezado varias veces de local y todos temen con la posibilidad latente de un descenso a la Championship. Los ‘Toffees’ van de capa caída y necesitan levantar futbolísticamente, mientras que los hinchas ya se están empezando a desesperar.

Así sucedió el pasado fin de semana, tras la derrota 1-2 como anfitrión ante el Southampton. Más allá de los reproches de la afición, un grupo de aficionados se quedó encarando a Yerry Mina y exigiéndole mejores resultados, a lo que el zaguero indicó que “daría la vida por el Everton”, calmando un poco los ánimos.

¿Y qué pensó Lampard al respecto?

Al que no le gustó mucho la situación fue a Frank Lampard, el director técnico de los ‘Toffees’, quien no había ocultado el sinsabor y además, habló con los jugadores después de lo sucedido. Además, decidió darle a Mina el consejo de no caer en el mismo juego del hincha.

“Tienen el derecho absoluto de expresar una opinión alrededor del juego. No queremos que los fanáticos se acerquen a los jugadores. Es una pequeña minoría y he hablado con los jugadores. Me encantaría no volver a ver eso”. — Frank Lampard, DT del Everton

Así mismo, le indicó a Mina que es futbolista y que, por ende, debe asumir el reto de manejar a la gente y tener empatía con la afición. ¿Cómo hacerlo? Concentrándose puramente en el trabajo.

“Como entrenador o futbolista, tienes que manejar a la gente. Tienes que entender las situaciones y ser fuerte. Debes ir de nuevo y concentrarte en su trabajo y entrega”. — Frank Lampard, DT del Everton

La temporada de Yerry Mina

El defensor no ha sumado muchos minutos por el tema recurrente de lesiones. Muchos han querido ‘sacarlo’ de la Premier League; sin embargo, todavía Lampard lo tiene en cuenta.

A lo largo de la campaña 22/23, el defensor suma cuatro partidos con el Everton, donde marcó un gol en 236 minutos exactamente.