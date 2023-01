Allan Wlk: el delantero impronunciable que tardó seis minutos en ‘vacunar’ a Colombia

El gol de Allan Wlk en Colombia vs. Paraguay en el Campeonato Sudamericano Sub-20 2023 puso en ventaja al equipo ‘Guaraní’. Con esto, amargó el debut de ‘La Tricolor’, que llegó al certamen con mucha expectativa.

En el minuto cinco del partido, cuando Colombia empezaba a controlar el balón, el árbitro señaló un penalti a favor de Paraguay por una clara mano de Gustavo Puerta. cabe señalar que, si bien el contacto en la mano fue claro, muchos aseguraron que este no daba para penal porque puerta está protegiendo su rostro. Y, como no hay VAR en esta fase de la competencia, el árbitro no corrigió su decisión.

Allan Wlk, delantero paraguayo que se ha reconocido por su particular e impronunciable apellido, fue el encargado de patear. Allan pateó a la izquierda de Luis Marquines, el arquero colombiano, y anotó sin problemas.

Así fue la gran ejecución de Allan Steven Wlk Duré que pone a ganar al equipo paraguayo 🔥



¿Les pareció bien sancionado el penal por parte del árbitro central?#Sub20EnDsports pic.twitter.com/Nz28mmpULd — DSports Ecuador (@DSportsECU) January 20, 2023

¿En dónde juega Allan Wlk?

Allan Wlk es un delantero paraguayo de 19 años que actualmente en el Olimpia. Aunque no ha debutado profesionalmente, Wlk es reconocido porque la ‘rompió' en divisiones juveniles. Debido a esto, muchos lo consideran como una de las grandes promesas del fútbol paraguayo, título que empezó a ratificar con su gol en el primer partido del Sudamericano Sub-20 2023.

