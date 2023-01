Cristiano está encendido: tiró ‘lujito’ y le ‘rompió’ el arco a Keylor Navas dos veces

El París Saint-Germain viajó a Arabia Saudita para medirse en un juego amistoso al Riyahd Season, cuadro que reúne a los mejores jugadores del Al-Nassr y el A-Hilal. La gran expectativa sobre este duelo se ha dado, en gran medida, porque podría ser la última vez en la que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrenten en un terreno de juego.

El primer tiempo no ha defraudado, ya que en apenas tres minutos de partido, Lionel Messi abrió el marcador con una buena definición tras asistencia de Neymar. Sin embargo, ‘CR7′ no quiso quedarse atrás y luego de una jugada en la que Keylor Navas le cometió penalti tras salir a puñetear un balón, el portugués decretó el empate desde los once pasos.

Antes, el ‘Bicho’ mostró que su talento está intacto, luego de hacerle un ‘caño’ al español Carlos Soler, jugada de lujo que levantó a todos los aficionados presentes en el estadio.

Cristiano aprovechó error de Sergio Ramos para empatar el partido

Sobre el minuto 43, fue Marquinhos el encargado de volver a poner al frente del tanteador al PSG, pero de nuevo Cristiano puso la igualdad antes de acabar la primera parte. Eso sí, contó con la complicidad de su excompañero Sergio Ramos, quien no logró despejar el balón tras un remate de cabeza del luso, que pegó en el palo de la mano derecha de Navas.

¿QUÉ HIZO SERGIO RAMOS? Blooper del español y DOBLETE de CR7 vs. PSG en Riad.



Cabe señalar que el conjunto parisino pudo marcar un tercer gol en el último minuto reglamentario del primer tiempo, pero Neymar desperdició un penalti, con un suave cobro, que terminó sin problemas en las manos de arquero rival.

