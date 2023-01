Nadal se despide lesionado del Abierto de Australia: “Estoy mentalmente destrozado”

El tenista español Rafa Nadal resultó eliminado este miércoles del Abierto de Australia, primer ‘Grand Slam’ de la temporada y en el que defendía título, tras caer en tres sets (6-4, 6-4, 7-5) ante el estadounidense Mackenzie McDonald y después de jugar lesionado desde el final del segundo.

El balear, primer favorito en Melbourne Park, tuvo que pedir atención médica en el tramo final del segundo parcial, cuando ya había perdido el primero e iba 5-3 abajo. Fue primero tratado en la propia pista por un problema a la altura de la cadera izquierda y después incluso la abandonó para regresar e intentar remontar un duelo.

Lo que está jugando este hombre 😱@mackiemacster ganándose los 👏👏 ante Nadal con este puntazo en el @AustralianOpen pic.twitter.com/KqWm3MJcsW — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) January 18, 2023

El ganador de 22 ‘Grand Slams’ logró continuar en la pista de una Rod Laver Arena entregada a su figura, pero, visiblemente mermado y pese a su resistencia, no pudo evitar la derrota y decir adiós a su andadura en el primer ‘grande’ del año.

De todos modos, este percance llegó cuando el de Manacor está siendo superado por un McDonald, número 65 del ranking mundial y que estaba jugando a un gran nivel, dominando casi siempre y sin dejar que su rival pudiese llevar la iniciativa.

Salvo, curiosamente, en la tercera manga, Nadal nunca pudo mandar en el marcador para tratar de mermar la confianza del estadounidense, muy seguro con el saque y con su ‘drive’, con el que no perdonó las bolas cortas que le dejó el balear.

El estadounidense firmó 42 golpes ganadores, 14 de ellos con el servicio, con el que apenas ofreció resquicios a Nadal, por sólo 22 errores no forzados, muchos de ellos con el revés, donde más sufrió. Pero fue suficiente para superar al español, que no tuvo nunca buenas sensaciones, sobre todo con su mejor arma, su ‘drive’, con el que encadenó más errores de los habituales.

Después de jugar lesionado desde el final del segundo, al final del encuentro, Nadal reconoció que se marcha “cansado, triste y decepcionado” de un torneo en el que defendía corona.

😔 "Estoy cansado, triste, decepcionado"



⚔️ "No penséis que quiero dar un paso atrás"



🤚 "La vida me ha dado y me da tantas cosas positivas que no tengo derecho a quejarme"



Así valoró 🇪🇸 @RafaelNadal su despedida del #AusOpen — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) January 18, 2023

“No me puedo quejar de mi vida en absoluto. Pero solo en términos de deporte y lesiones y momentos difíciles, es otra cosa. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado en este momento, porque estaría mintiendo”, reconoció en rueda de prensa.

“A veces es frustrante. A veces es difícil de aceptar. A veces te sientes muy cansado por todo esto de las lesiones. No penséis que quiero dar un paso atrás, no es el caso, pero mis sensaciones actuales son malas”, añadió.

A sus 36 años (en junio cumplirá 37), el balear disertó sobre el hecho de haber tenido dolencias físicas en sus últimos ‘Grand Slam’. En este, en la cadera. “Es evidente. En los últimos tres ‘Grand Slam’ no he podido terminar ninguno en condiciones: dos roturas de abdominal, aquí no sé qué pasa en la cadera”, rememoró.

“Podemos venir aquí, poner buena cara, que lo hago, y aceptar las cosas. Que también lo hago. Pero uno no tiene que engañarse a sí mismo y hacer un discurso optimista cuando no lo es a día de hoy”, se sinceró el 22 veces campeón de un ‘Grand Slam’.